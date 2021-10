Klaas Smid leest voor aan bewoners Noorderkroon

RODEN – Ter gelegenheid van de Nationale Ouderendag (1 oktober) leest burgemeester Klaas Smid voor aan de bewoners van de Noorderkroon in Roden tijdens de Nationale Voorleeslunch. Deze voorleeslunch in een samenwerking tussen de bibliotheek en Zorggroep Drenthe. Het voorlezen van een mooi verhaal of gedicht geeft ontspanning en is vaak een aanleiding om met elkaar te praten of herinneringen op te halen. Ook kunnen sommige ouderen door een visuele beperking niet (makkelijk) meer zelf lezen. Door voorgelezen te worden, kunnen ze toch genieten van verhalen. De burgemeester las een verhaal voor van Mensje van Keulen. Zij heeft dit speciaal voor deze gelegenheid geschreven. Ca. 30 bewoners luisterden aandachtig naar de ervaringen van twee vriendinnen Anna en Louise die tegen een probleem in hun vriendschap aanlopen. Na afloop nam de burgemeester uitgebreid de tijd om met de bewoners na te praten.