Klanten vallen in de prijzen bij de Houthal Bouwmaterialen

ZEVENHUIZEN – Ook dit jaar organiseerde De Houthal Bouwmaterialen weer een decemberactie.

Elke klant maakte kans op mooie prijzen. Of het nu een particulier was die wat handgereedschap en een doosje schroeven kwam afrekenen of een aannemer die materialen haalde voor de verbouwing van een woning. Bij elke aankoop kon de klant een bon in de daarvoor bestemde box deponeren en de gedurende de hele maand werden de bonnen verzameld. De box moest diverse keren geleegd worden, omdat hij uitpuilde met bonnen. Op de laatste werkdag van december werden alle bonnen in één grote doos gedaan en werden er lukraak drie bonnen uit getrokken. Afgelopen vrijdag hebben de prijswinnaars hun prijzen uitgereikt gekregen uit handen van eigenaar Abel Kalfsbeek.

De 1e prijs, een Makita Multitool incl. toebehoren werd gewonnen door Meindert Snip van M. Snip Klussenbedrijf uit Nietap. De 2e prijs, een Makita Decoupeerzaag, werd gewonnen door Jan Meijer van Jan Meijer Bouw & Montage uit Zevenhuizen. De 3e prijs, een Rotec metaalborenset + Rotec Heavy-Duty Speedborenset werd gewonnen door Bouke Postma van BouWke Timmerwerk en Onderhoudsservice. De Houthal levert alle bouwmaterialen van heipaal tot schoorsteenkap aan zowel bedrijven als particulieren. Bij de Houthal ben je aan het juiste adres voor een goed advies, als het gaat om een nieuwe woning, een uitbreiding of verbouw. Ook beschikken ze over een eigen timmerfabriek. Ze maken kozijnen, ramen, deuren, hefschuifpuien, kisten, trappen en divers ander profileerwerk. Dit gebeurt geheel volgens de wensen van de klant.