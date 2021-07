Klaske Nijnuis verlaat na 25 jaar ’t hoge Holt

‘Kinderen een succeservaring kunnen laten beleven, dat is prachtig’

RODEN – Na een onderwijsperiode van zo’n veertig jaar houdt juf Klaske Nijnuis het voor gezien. Hoogtijd om te genieten van een welverdiend pensioen. De laatste vijfentwintig jaar stond ze voor de klas op SBO ’t Hoge Holt, een school voor speciaal onderwijs. Daarvoor werkte ze op verschillende scholen in het reguliere onderwijs, waaronder elf jaar op de Flint in Nietap. Werken in het speciaal onderwijs is het mooiste en het meest dankbare wat er is, vindt Klaske. ‘Ik ben hier begonnen als invaller en het was voor mij meteen een succeservaring.’

’t Hoge Holt directeur Nicolle Jaarsma gaat de bevlogenheid van Klaske enorm misse. ‘Klaske stopt op het hoogtepunt, een afscheid dat je iedereen gunt. Ze is fit, vitaal, bevlogen en betrokken. Ze heeft ongelofelijk veel kennis en ervaring.’ Klaske heeft genoten van haar tijd op ‘t Hoge Holt. Je kunt kinderen helpen met de dingen waar ze goed in zijn. En extra hulp geven als ze erom vragen’, zegt Klaske die haar master Autisme haalde. ‘Hier speelt van alles: van leerproblematiek tot gedragsproblematiek. Ieder kind heeft een andere benadering nodig. Het is de uitdaging om ze te helpen hun talent te ontwikkelen zodat zij ook een succeservaring beleven, dat is prachtig. Ontzettend dankbaar werk. Ook het team is belangrijk. We hebben een prettig team. We zijn zoals we zijn, met al onze gekkigheden en eigenaardigheden.’ Het onderwijs heeft een behoorlijke verandering doorgemaakt, weet de leerkracht. ‘Het is steeds meer van methodevolgend naar leerling-volgend gegaan. Er wordt meer gekeken naar het individuele kind. Wat heeft hij of zij nodig? Grappig, want dat is hoe er op het speciaal onderwijs altijd al werd gewerkt. Steeds meer gaat het om maatwerk. Dat zie je nu ook in het reguliere onderwijs terug. Een goede ontwikkeling.’ Vervelen gaat Klaske zich beslist niet. ‘Ik heb drie prachtige kleinkinderen en ik pas graag op. Ik hoef niets meer, maar mag alles. Dat is prettig. Ik heb met ontzettend veel plezier gewerkt op ‘t Hoge Holt. Ik kijk er met voldoening op terug.’