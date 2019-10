Klassiek Festival in Theater Winsinghhof

RODEN – Op zondagmiddag 20 oktober vindt in Theater Winsinghhof een Klassiek Festival plaats. Het programma omvat 5 concerten door zeer verschillende ensembles (met pauzes van 30 minuten) tussen de aanvangstijd van 13.00 uur tot 17.50 uur.

twee concerten vinden plaats in de theaterzaal en drie concerten in 3 prachtige panden op het fraaie Landgoed Mensinge. Er wordt medewerking verleend door Vincent van Amsterdam (klassiek accordeon), Duo Beyond Limits (trompet en gitaar), Duo Annette Scholten en Nanke Flach (cello, lame sonore en piano), Duo Alla Classica (viool en cello) en Fryslan Bass (top ensemble van elf professionele blazers). Er zijn nog een paar kaarten te bestellen via www.theaterroden.nl.