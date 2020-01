Klaverjassen op kerstavond, de Ongenode Gast houdt ervan

NORG – Kerstavond. Voor velen een avond van bezinning. In de kerk of thuis, bij de open haard. In Norg staat kerstavond gelijk aan het kerstklaverjassen van de Voetbalvereniging GOMOS. Met het mes op tafel? Dat nog net niet. Maar het gaat er fanatiek aan toe, zo merkte de Ongenode Gast.

Het jaarlijkse kersttoernooi van GOMOS staat onder auspiciën van de heren die maandelijks het klaverjassen in de kantine voor hun rekening nemen. Hendrik Weites, Hendrik Hartlief en Albert Flik zijn de mannen die alles in goede banen moeten leiden. Zij worden overigens bijgestaan door Henry en Tim, die blijkbaar niks beters te doen hebben en dus maar helpen bij de organisatie. En dat zou nog een hele klus blijken. Want waar het klaverjassen landelijk onder druk staat, omdat de populariteit van het spelletje tanende is, geldt dat niet voor Norg. Sterker nog: daar wordt het juist steeds populairder. Niet in de laatste plaats vanwege klaverjaslessen, die massaal worden gevolgd. Het zorgt ervoor dat het een drukte van belang is in Café Zwaneveld. Een flinke rij voor de inschrijftafel, doet de Ongenode Gast vermoeden dat het zomaar eens later dan de beloofde aanvangstijd van half acht zou kunnen worden. En dat blijkt ook, want een halfuur later staat eenieder pas ingeschreven. Albert Flik neemt dan ook opgetogen het woord. ‘Een paar jaar geleden zaten wij hier met een heel klein aantal, waardoor er werd gedacht dat het zomaar de laatste keer kerstklaverjassen kon zijn’, begint hij. ‘En nu hebben we liefst 106 inschrijvingen.’ Honderd en zes! U leest het goed! In Norg leeft het klaverjassen als geen ander.

Het is showtime. Op naar de eerste partij van de avond. Partner blijkt Gerard Meijers te zijn, de tegenstand komt van Harry Hoven en Wilma Geerlings. Op zich moet dat geen lastige partij zijn (zeker gezien Harry de tegenstander is), maar de praktijk blijkt weerbarstig. De ene slechte hand volgt de andere op, waardoor er al gauw een vrij uitzichtloze situatie ontstaat. Sterker nog: met nog vier rondes te gaan, komt het totaal op nog geen 650 punten. Een eindsprint zorgt ervoor dat het totaal gelukkig nog boven de elfhonderd punten komt, maar het ging zeker met hangen en wurgen. Ondertussen is de snor van Harry opgekruld tot een flinke glimlach, want dit zijn voor hem de krenten in de pap.

Geen sterk begin dus, zoveel moge duidelijk zijn. De tweede boom gaat een stuk beter. Dat heeft niet in de laatste plaats te maken met partner Geesje, maar ook de tegenstand helpt. Marco Jager blijkt geen ervaren kaarter en Sander Bosma heeft te vaak een slechte hand. Het puntentotaal loopt derhalve boven de 1800 en dus is de slechte start in ieder geval ietwat weggepoetst. Dat smaakt naar meer, zou je zeggen. Maar de tranen sprongen ondergetekende al gauw in de ogen, want de volgende partner bleek Melvin Koning te zijn. Een tandem met een lekke band, ik kan niet anders zeggen. Dan werden we ook nog eens uit onze concentratie gehaald door het theater van medeorganisator Hendrik Hartlief, die wel erg lang op zich liet wachten. Samen met partner Lammert Beukema trekt hij ten strijde en niet onverdienstelijk. Mede dankzij deze partij (die in de 2300 loopt!) zal de treuzelende Hartlief zich de top 3 in wurmen.

Het valt al met al niet mee. Zeker niet als de Ongenode Gast bij het laatste boompje een staand nummer krijgt. Dat is flink balen, maar je moet roeien met de riemen die je hebt. En dus nestelt hij zich aan de bar met Piet Duursma, eveneens in het bezit van een staand nummer. Steven Schilt is ook aangeschoven hij kwam – helaas, helaas – te laat voor het klaverjassen. Evenals de broertjes Kemkers. Het is wel een goed moment om de rest van de klaverjassers even te aanschouwen. We zien Gerard Meijers zich naar een laatste plaats worstelen, vlak onder Marco Jager. Nanda Emmens scoort beduidend minder dan anders en ook Ronnie Meijer haalt zijn niveau niet. Corwin Hoven is de enige die er nog een papiertje bij moet hebben met de punten daarop en denkt de helft van de tijd dat hij aan het kwartetten is. Alieneke Spijkstra heeft ook niet haar beste dag, wellicht dat de regels in Langelo toch daadwerkelijk anders zijn.

Aan het eind van de avond kan er maar één de winnaar zijn. Dat blijkt Carmen Kamps. Zij blijft Hendrik Hartlief en Markus Rozenveld voor. Vierde plaats is voor Geesje Kamps, waardoor de Ongenode Gast tot de conclusie komt dat hij tóch zijn steentje heeft bij gedragen. Zelf eindigt hij op een niet onverdienstelijke 84ste plek. Volgend jaar beter, gaan we dan maar van uit.

Wat: GOMOS Kerstklaverjassen

Wanneer: dinsdag 24 december

Hoe laat: 19:30 uur