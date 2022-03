Ongenode gast

Wat: kleding- en speelgoedbeurs

Wanneer: 12 maart 2022

Waar: dorpshuis Peize

PEIZE – Er staat nog een rij met bezoekers voor de ingang van het dorpshuis als de ongenode gast daar om half een arriveert. Na een check door vrijwilliger Joanne, staat ook zij binnen om eens de sfeer te proeven bij de kleding- en speelgoedbeurs. De beurs kent inmiddels een rijke historie want deze bestond twee jaar geleden al 30 jaar.

“Om dit te vieren hadden we destijds allerlei festiviteiten bedacht”, aldus Maaike Schipper, “maar toen kwam corona om de hoek kijken.” Om er toch nog een feestelijk tintje aan te geven, krijgen de bezoekers vandaag bij vertrek toch nog een cadeautje mee. Maaike, die vandaag de zieke voorzitter vervangt, vertelt enthousiast over de beurs waarbij de opbrengsten altijd worden geschonken aan goede doelen in Peize, het liefst gericht op kinderen. Zo kwamen onder andere beide basisscholen al vaker voorbij, maar konden bijvoorbeeld ook het zwembad en afgelopen winter DSTV rekenen op hun steun. “Vandaag gaat het geld naar Ons Thoes, waar onder professionele begeleiding dagbesteding wordt geboden. De overgebleven kleding gaat naar de zeecontainer in Assen.” Maaike laat ook weten dat ze gelukkig is met zoveel vrijwilligers en dat ze ervan geniet om alles wat binnenkomt elke keer weer mooi te presenteren. “Fijn om mensen gelukkig te zien met items die een tweede leven verdienen.”

“Ja, ik ga de volgende keer ook wat kleding verzamelen en inleveren”, zegt bezoekster Kim, die hier voor het eerst is. Vandaag is ze hier lekker aan het ‘sneupen’ voor haar twee meiden. Ook Marije, ze zag een folder liggen bij de opvang van de kleine, is hier voor het eerst. Ze heeft een vriendin uit Groningen meegenomen. “Weet je wat hier zo fijn is? Dat alles hier zo goed op maat gesorteerd is. Bij andere kledingbeurzen is het vaak graaien in de spullen”, aldus Marije. Dat kan Anne-Wil, die hiervoor uit Yde komt, beamen. “Bij andere beurzen is het vaak chaotisch. Hier is het goed georganiseerd en nu nog lekker rustig.” Dat komt volgens Maaike ook omdat ze twee inloopmomenten op afspraak hebben gehandhaafd. Het is ze, omdat dit vanwege de coronaregels moest, bij de winterbeurs goed bevallen. “Het geeft meer rust om op deze manier rond te kijken. Maar vanaf half twee is iedereen welkom hoor!” Heerlijk rustig vindt Arjen het nog. “Voor corona was het hier soms als haringen in de ton, pakken wat je pakken kon.” Vooralsnog lijkt hij de enige man te zijn die hier rondloopt. Samen met z’n dochter is hij hier altijd even te vinden. “Er is veel keus voor lage prijsjes.” Dochter Jody toont al trots haar twee uitgezochte broeken.

Een van de vrijwilligsters die hier al lang rondloopt, ze denkt al wel 8 jaar, is Marjon. “Het is erg gezellig met alle dames en het is altijd weer een feestje om te zien wat er allemaal binnenkomt.” Renate en Eliza zijn het daar helemaal mee eens. Ze lopen hier ook al wat langer rond. “Dat wij kunnen voorshoppen is natuurlijk helemaal ideaal”, grinnikt Renate. Beide dames zitten achter een tafel waar het momenteel spitsuur is. Ze verwijderen de stickers van de gekochte waren om deze op een vel papier te plakken. Bij de kassa wordt het opgeteld en kan er worden afgerekend.

De ongenode gast laat de kleding voor wat het is en besluit eens een kijkje te nemen in het lokaal met speelgoed en boeken. Daar treft ze Pearl die nu 3 jaar in Peize woont en hier voor de 2e keer te vinden is. “Dit is zó leuk”, zegt ze enthousiast, “ten eerste omdat het van lokale mensen is en in ons dorp plaatsvindt, maar vooral omdat spullen die vaak nog hartstikke goed zijn opnieuw gebruikt worden, los van het feit dat het qua prijs leuk winkelen is.” Ze heeft inmiddels al een aantal boekjes kunnen confisqueren.

Dan wordt de ongenode gast herkend door Thijs en Evi. Ze nemen haar graag nog even mee om te shoppen. Terwijl Thijs een gave polo showt, valt Evi haar oog op een zwart leren rokje. Gelukkig is het volgens haar moeder niet de juiste maat.

Als de ongenode gast aanstalten maakt om weg te gaan komt ze nog in gesprek met twee oma’s. “Omdat m’n schoondochter hier aan het werk is, ga ik hier altijd even met de kleinkinderen heen”, vertelt Karla Kregel. Ook Annet Darwinkel is hier met haar kleindochter. Ze was in de beginjaren van de beurs actief met Jeanette Kosters en Tineke Veenstra, de initiatiefnemers. “Zo mooi dat dit er is, veel kleding en speelgoed is nog zo goed, fijn dat dit op deze manier dan nog een ronde meegaat.”

De ongenode gast moet zich inmiddels een weg banen door de lange rij wachtenden bij de kassa en dan is het nog niet eens half twee. Met een ‘dankjewel voor je komst’ doet Joanne haar uitgeleide en het cadeautje, de bellenblaas, gunt ze een moeder met kleine kinderen.