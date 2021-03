Kledingbank Noordenveld wil zich meer op AOW’ers richten

NOORDENVELD – De kledingbank Noordenveld barst van de ideeën, maar door de coronamaatregelen lukt het nog niet om die uit te voeren. Zo wil de organisatie zich meer richten op AOW’ers. Die weten nu namelijk hun weg nauwelijks nog te vinden naar het pand aan de Ceintuurbaan in Roden.

‘Mensen van middelbare leeftijd komen hier wel veel,’ vertelt Jofien Brink, voorzitter van de kledingbank, ‘maar AOW’ers zien we hier weinig, terwijl een alleenstaande met alleen AOW en een klein pensioen van ongeveer 25 euro het niet breed heeft.’ Ook ZZP’ers, die als gevolg van de coronamaatregelen hun inkomsten zijn verloren en daardoor in aanmerking komen voor hulp zijn wat Brink betreft van harte welkom. ‘Het zou jammer zijn als mensen hulp nodig hebben, maar niet van ons bestaan weten.’

Er zijn plannen om de kledingbank in de toekomst meer onder de aandacht te brengen, met name onder 55-plussers, bijvoorbeeld door de organisatie van een modeshow. ‘Dan kunnen we bijvoorbeeld specifiek kleding tonen die geschikt is voor de wat oudere vrouw, zodat zij naar onze locatie komen,’ aldus Brink. Sinds kort heeft de kledingbank ook een naaimachine, zodat oude kleding ook kan worden vermaakt: ‘Zo kunnen minder mooie kledingstukken een tweede leven krijgen.’

Sinds september 2019 is de kledingbank gevestigd in het pand Ceintuurbaan 122, samen met de voedselbank, de Roder boekenmarkt en vluchtelingenwerk, waarmee intensief wordt samengewerkt. Brink: ‘Het oude pand aan de Energieweg was muf en vochtig. We hadden daar veel te maken met lekkage en waren blij dat we hier naartoe konden.’ Een officiële opening heeft echter nog altijd niet plaatsgevonden, doordat corona roet in het eten gooide.

Drie dagen per week, op dinsdag- woensdag- en donderdagmiddag, is de kledingbank geopend. Ruim 500 gezinnen worden er momenteel bediend, hoofdzakelijk uit de gemeente Noordenveld. Zij kunnen gratis winkelen (‘We zijn een winkel zonder kassa’) in een grote ruimte die is ingericht met paskamers, metalen rekken, paspoppen met modieuze kledingsets en een grote koffietafel in het midden. Daarmee is de kledingbank niet te onderscheiden van een doorsnee kringloopwinkel. Klanten kijken in de rekken op zoek naar iets moois en vrijwilligers lopen af en aan om kleding in rekken te hangen, op te ruimen en dozen te vullen. Ook helpen leerlingen van praktijkschool de Esborg één dag per week, bijvoorbeeld met het sorteren, ophangen en opruimen van kleding, onkruid wieden of gastheer of – vrouw zijn.

‘We merken de invloed van corona wel,’ zegt Brink. ‘Door corona is het veel minder druk, doordat mensen toch huiverig zijn.’ Wel doet de kledingbank er alles aan om zijn activiteiten onder de aandacht te brengen. Er is bijvoorbeeld goed contact met de sociale dienst, die de kledingbank standaard opneemt in de nieuwsbrief. Brink: ‘Zo wordt de doelgroep goed geïnformeerd, voor zover mogelijk althans.’

Waar de klanten het enigszins laten afweten, is de aanvoer van kleding juist groter dan ooit. ‘Mensen gingen opruimen, waardoor wij heel veel binnenkregen,’ geeft Brink aan. Bijna alle soorten textiel kunnen worden ingebracht, of het nu gaat om dames- en herenkleding, schoenen of kinderkleding. ‘Toen we weer opengingen hebben we specifiek gevraagd om beddengoed, want mensen weten vaak niet dat ze dat ook kunnen brengen.’

Gevraagd naar de toekomst van de kledingbank, antwoordt Brink dat zij denkt dat de voedselbank en kledingbank voorlopig helaas nog wel noodzakelijk blijven. ‘Dat hoop je natuurlijk niet, je hoopt dat armoede de wereld uit wordt geholpen, maar ik ben bang dat dat heel moeilijk is.’ Op de korte termijn kan de kledingbank nog wel een vrijwilliger gebruiken die veel weet van Facebook en sociale media, zodat daar meer mee kan worden gedaan. Klanten zijn ook van harte welkom, zegt Brink: ‘We hebben een groot aanbod en er is genoeg, voor ieder wat wils.’