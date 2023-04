Kledingbank ontvangt 6000 euro van Energiecoöperatie Noordseveld

RODEN – Afgelopen vrijdag 21 april schonk Energiecoöperatie Noordseveld een cheque van 6000 euro aan Kledingbank Noordenveld. ‘Jofien Brink van de kledingbank was blij verrast. Susanne Ton van de energiecoöperatie: ‘We wisten niet waar we het geld aan moesten besteden. Voedsel en kleding leken ons de beste optie.’ Richard Ton van Noordseveld vult aan: ‘We willen graag een gift geven die direct toepasbaar is. Door het aan de kledingbank te geven wordt de groep die het meest lijdt onder de dure energiekosten het snelst geholpen.’ De kledingbank kan het bedrag goed gebruiken. ‘We ontvangen van zowel bedrijven als particulieren kleding, maar bepaalde kledingstukken krijgen we vrij weinig. Bijvoorbeeld sport- en regenkleding, maar ook beddengoed. We willen dit soort artikelen wel kunnen aanbieden, daarom schaffen wij het zelf aan. ‘Vorig jaar hadden we 468 klanten, inmiddels is dit gestegen naar 912. Dit komt onder andere door de energiecrisis, maar ook omdat we veel Oekraïense vluchtelingen van kleding voorzien.’