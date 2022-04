Kleedjesmarkt op Koningsdag in Roden

RODEN – Op Koningsdag is de Albertsbaan in Roden dé place to be voor verwoede koopjesjagers. De parkeerplaats is namelijk het decor van een Kleedjesmarkt. Kinderen mogen tussen 10:00 en 15:00 hun tweedehands spulletjes verkopen. Laden en lossen mag tussen 8.00 en 9.45.

Spelregels

Commerciële verkoop is verboden. Alleen verkoop van gebruikte artikelen door particulieren is toegestaan; vooraf een plaats reserverendoor middel van het afzetten, afplakken of welke andere manier van markeren van ruimte dan ook, is niet toegestaan; er moet altijd voldoende ruimte, vrij blijven voor het doorlaten van de politie, brandweer of ambulance. Het uitstallen van goederen en/ of verkoop vanaf de rijbaan is niet toegestaan.

Ook niet toegestaan: verkoop van alcoholhoudende dranken; verkoop of bereiding van gerechten; kansspelen; gebruik van vuur, vuurwerk of fakkels; plaatsen van tenten, partytenten, kramen of andere bouwwerken; plaatsen van goederen, dozen e.d. tegen gevels en/ of op brandkranen. In het afgesloten gedeelte van ede vrijmarkt mogen geen voertuigen aanwezig zijn.

Verder moeten aanwezige nooduitgangen en uitritten worden vrijgelaten en verkoop en het uitstallen van goederen is niet toegestaan vóór winkels, horecazaken en andere bedrijven die op Koningsdag open zijn én waar dit is aangegeven.

Na afloop moet iedere deelnemer zijn plaats schoon achterlaten. Overgebleven spullen dienen mee naar huis genomen te worden.