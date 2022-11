Kleindiervereniging ’t Hollandertje kijkt terug op geslaagde tentoonstelling

LEEK – Op zaterdag 5 November hield kleindierenvereniging PKV ’t Hollandertje haar kleindierenshow bij Otter diercompleet te Leek. Een bijzondere editie omdat zij dit jaar 80 jaar bestaan. Vanwege de in Nederland heersende vogelgriep mochten er geen hoenders aanwezig zijn op de tentoonstelling en konden er alleen konijnen en cavia’s worden ingestuurd. De 92 ingezonden dieren waren van behoorlijke kwaliteit! Het predicaat ‘Fraai’ is vaak gevallen en het was voor het tweetal keurmeesters een hele uitdaging de kampioen te bepalen. Het mooiste dier van de show werd een Nederlandse Hangoordwerg van de combinatie Jongstra die hiermee ook de prijs voor het mooiste dier dwergrassen wonnen. Het mooiste dier grote rassen was een groot Lotharinger van de heer Lode.

De prijs voor het mooiste dier middenrassen ging ook naar Jongstra met een Rex konijn.

Bij het mooiste dier kleine rassen ging de prijs naar de heer Postmus met een Hollander die ook de prijs won voor het mooiste dier in de C-klasse (konijnen geboren na April 2022). Kampioen bij de jeugdleden werd de combinatie Jurian/Jordi de Jong uit Grijpskerk. Reserve kampioen bij de jeugdleden was Louise Broekema uit Opende. De organisatie kijkt terug op een geslaagde tentoonstelling en danken alle (vrijwillige) medewerkers, inzenders en sponsoren van dit evenement.