Kleintje cultuur: Diana Large

‘Ik ben heel dankbaar dat ik dit werk kan doen’

RODEN – Voor iemand die kleur als belangrijkste inspiratiebron heeft, is de woonkamer van Diana Large uit Roden verrassend wit, als een onbeschilderd canvas. Wie beter kijkt ziet echter de veelkleurige eetkamerstoelen, een gele plaid op de bank, vrolijke kussens op de bank en blauwgelakte nagels. Overal in huis is ook werk van Diana te zien – boven de bank en in de keuken hangen haar schilderijen, een door Diana beschilderde lamp, een Delftsblauwe vaas en de onderzetters op tafel.

‘Alles begint met kleur,’ zegt Diana Large. ‘Dat is mijn belangrijkste drijfveer. Ik word er blij van.’ Wellicht heeft dat te maken met Diana’s achtergrond. Zij is namelijk geboren en getogen in Colombia, waar zij een studie textielontwerp volgde. Zij ontmoette er ook haar echtgenoot, die na zijn studie een baan kreeg aangeboden in Engeland. Diana volgde haar man naar Europa, waar ze niet textiel ging ontwerpen, maar keramiek leerde beschilderen. ‘Ze zeiden: ‘Jij komt uit Zuid-Amerika toch, dan weet je vast veel over de Azteken.’ Die kwamen helemaal niet uit Colombia, maar uit Mexico, maar ik blufte: ‘Ik weet alles over de Azteken.’ Zo kreeg ik de baan.’

Na haar baan bij de keramiekstudio had Diana veel verschillende banen in de kunstsector. Als ‘community artist’ leerde zij schoolkinderen in Gloucester (Engeland) kunst en kostuums maken. Vervolgens ging ze weer keramiek beschilderen: ‘Ik werkte toen voor een bedrijf dat op maat gemaakte stukken maakte voor onder andere bruiloften. We schilderden bijvoorbeeld Highgrove van prins Charles op borden.’ Op een dag kwam een vriend van Mick Jagger langs om een cadeau te kopen voor zijn verjaardag: ‘Toen heb ik Jaggers château in Frankrijk op een servies geschilderd.’ Goedkoop waren de serviezen die Diana maakte niet – voor één set betaalden klanten al snel 20.000 Engelse pond.

Naast al deze werkzaamheden ontwierp Diana ook nog 18 jaar lang kerstkaarten voor Unicef, onder andere voor de Amerikaanse markt. ‘Daarvoor moest ik altijd heel erg letten op de trends,’ zegt Diana. ‘Ik ging altijd kijken wat er in de winkels te zien was, want in mode en design zie je vaak dezelfde ontwikkelingen.’ Voor volgend jaar voorspelt Diana alvast veel bloemen en geometrische vormen.

Die geometrische vormen zijn ook kenmerken voor het vrije werk van Diana, net als blauw- en groentinten. ‘Ik ben geïnspireerd door de geografische vormen van Bauhaus en de kleurentheorie van Kandinsky. Kleuren en vormen roepen bepaalde gevoelens op. Rood roept bijvoorbeeld agressie op, blauw is ontspanning. Paars betekent voor mij geluk.’ Ze wijst naar een schilderij met geometrische vormen, die doorbroken worden door golvende lijnen. ‘De golven verwijzen naar de grachten in de Nederlandse steden. Het schilderij doet mij denken aan een stad, die je vanboven ziet, met alle kleine straatjes, bruggen en trappen.’

Sinds september 2020 is Diana lid van het kunstenaarscollectief van Galerie Huis ter Heide. Zij hoopt in de toekomst haar werk vaker te kunnen tentoonstellen en dat mensen haar stijl gaan herkennen. Diana exposeert niet alleen in Galerie Huis ter Heide, maar ook in haar geboorteland Colombia. ‘Ik ben continu mijn stijl aan het ontwikkelen en verbeteren. Ook weet ik steeds beter wat ik wil. Daar wil ik verder mee aan de slag.’ Of zij in Roden blijft wonen? Dat durft Diana niet met zekerheid te zeggen. ‘Ik sta altijd open voor nieuwe mogelijkheden. Je kunt alles wel plannen, maar vaak lopen dingen anders door het toeval. Ik ben heel dankbaar dat ik dit werk kan doen, dat ik de vrijheid heb om te maken wat ik wil. Dat maakt mij erg gelukkig.’