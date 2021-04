Kleintje Cultuur – Expositie van sprookjesachtige natuur in galerie Veenhuizen

‘Ik zoek rust en stilte en laat de schoonheid op me afkomen’

VEENHUIZEN – In galerie Zunneschien aan de Hospitaallaan in Veenhuizen zijn deze maand foto’s te zien van Angelique Koops uit Eelde. De Krant neemt de uitnodiging van harte aan om ter plekke polshoogte te nemen. Jammer dat in deze coronatijd koffie- en theetuin Zunneschien niet op volle toeren kan draaien. Toch maakt eigenaresse Tiny Veenstra het beste ervan. Er is een warm welkom. De galerie is elke middag open en dat maakt dat we expositie goed kunnen bezichtigen.

De foto’s laten het kleine in de natuur groot naar voren komen. Diertjes, insecten, vlinders en bloemen. ‘Ik zet het kleine op de voorgrond. Heel bijzonder om dat dichterbij te laten komen. Het geeft verwondering in kleur, sfeer en stilte. Tijdens het fotograferen zoek ik de verbinding met mijn gevoel en intuïtie om me vandaaruit te verbinden met de natuur om me heen. Ik zoek de rust en stilte en laat de schoonheid van de natuur rustig op me afkomen. Dan duik ik de diepte in en probeer ik het dromerige, sprookjesachtige en de tijdloosheid die ik dan ervaar in beeld te brengen.’

Angelique Koops maakt nu zo’n 20 jaar foto’s. Ooit is het fotograferen van insecten begonnen uit frustratie. ‘Ik weet nog goed dat ik in die tijd een hekel had aan die vervelende stekende en overlast gevende insecten. Toen ik er foto’s van nam, kwam dit leven ineens heel dichtbij. Ik ontdekte de schoonheid en vond deze beestjes eigenlijk best wel heel erg schitterend. Dit gevoel boeit mij tot op de dag van vandaag.’

Op haar eigen website www.angeliquekoops.nl zijn tal van foto’s te vinden die een goed beeld geven van haar werk. De natuur rondom haar woonplaats Eelde boeit, met landgoed De Braak, het Friescheveen en Vosbergen op loopafstand. Variatie in het landschap genoeg om regelmatig de natuur op te zoeken. ‘Als ik foto’s neem vermijd ik drukte om me heen. Het liefst ga ik dan ook solo op pad. Insecten, vlinders en andere beestjes zijn van zichzelf al druk. Als je daarvan een foto wil nemen moet je dat niet gehaast willen doen. De natuur moet ook wennen dat jij er bent. Soms maak ik een foto die ik in 5 minuten heb kunnen schieten, maar het komt regelmatig voor dat ik twee uur of langer bezig om een foto te maken. Ik wil graag eigenschappen als schoonheid, verstilling, rust, natuur en verwondering meegeven aan de uitstraling van een beeld. Mijn wens is ook dat mensen die ernaar kijken daar iets van meekrijgen. Dat ook zij zich verbonden voelen met hoe sprookjesachtig de natuur soms kan zijn.’

Niet alleen zijn werken van haar te zien in galerie Zunneschien. Ook in ‘De Kleine Heerlijkheid’ in Groningen hangen enkele van haar foto’s. Op de foto staat Angelique met een foto genaamd Skipper. ‘Dit Dikkopje vond ik in het riet bij het Reitdiep in de stad. Het riet zat vol leven en de avondzon zorgde voor prachtig licht. Langs het diep werd al enige tijd niet gemaaid en er was een hele dichte begroeiing van grassen en riet. De Nederlandse naam van deze vlinder is Dikkopje en in het Engels is dat Skipper. Ik probeer niet alleen een mooie foto te maken. Op mijn website vertel ik ook een verhaaltje bij de foto’s en geef enige achtergrond over de natuur en waar ik de foto heb gemaakt.’

Wie de expositie wil zien kan in april nog in Zunneschien terecht of bellen voor een afspraak 0592 388419.