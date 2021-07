Kleintje Cultuur – Henny Zikken

‘Als je spelenderwijs het materiaal ontdekt komt het einddoel vanzelf’

NIETAP – Wie wel eens een cursus heeft gevolgd bij het Kunstencentrum of Bij Vrijdag in de stad Groningen, kent Henny Zikken ongetwijfeld. In 1977, op haar tweeëntwintigste, begon zij er als docent en nu werkt ze er nog altijd. ‘Ik heb duizenden mensen les gegeven,’ zegt ze lachend. ‘Vilten, borduren of tekenen met de naaimachine, mode maken, stoffen bewerken. Ik ben heel veelzijdig bezig binnen het vakgebied.’ Daarnaast maakt zij vrij werk, waarin zij papier combineert met textiele werkvormen.

‘Ik heb mijn opleiding gedaan in de jaren zeventig,’ vertelt Henny. ‘Dat was een gedegen vakopleiding, die eerst heel technisch was. Daarna kwam een ommezwaai in onder andere het onderwijs en de kunst, waarin het concept belangrijker werd. Van handwerken ging het naar textiele werkvormen.’ Na haar opleiding ging zij aanvankelijk aan de slag op lagere scholen, waar zij les gaf in creatieve werkvormen. ‘Daar heb ik ontzettend veel van geleerd.’

Via via kwam ze in 1977 terecht bij de School voor Handenarbeid, wat later het Kunstencentrum en nog later Bij Vrijdag werd. ‘Het was in die tijd in om creatieve cursussen te volgen. Ik gaf les in heel Groningen aan volwassenen, kinderen en jongeren. We deden alles: batik, spinnen, (plantaardig) verven, gekke haaksels maken, macramé. Alleen weven deed ik niet.’

Naast haar werk bij het Kunstencentrum werkte Henny ook zeventien jaar als docent textielwarenkennis en theorie van textiel bij de opleiding Mode & Kleding. Nadat zij daar in 2004 mee stopte kwam er ruimte om zich meer te richten op haar eigen werk. ‘Ik kwam uit bij papier doordat ik een cursus papierscheppen gaf. Er is altijd een wisselwerking tussen wat ik bedenk voor lessen en wat ik zelf doe.’

In alles wat Henny doet staat creativiteit en het spelen centraal. ‘Het gaat niet per sé om het maken van iets moois, want dan blokkeer je. Plezier staat voorop. Als je spelenderwijs het materiaal ontdekt komt het einddoel vanzelf.’ Zo raakt Henny geïnspireerd door het ribbelpapier in beschuitverpakkingen, papiertjes van inlegkruisjes of bruine papieren tasjes van de markt, die zij verwerkt tot iets nieuws. Zo breit zij bijvoorbeeld een wandobject van garen dat zij van papieren tasjes spint, knoopt zij stukjes beschuitpapier met ijzerdraad uit oude televisies aaneen of maakt zij een soort kraag van aan elkaar genaaide papiertjes van inlegkruisjes. Ook voor een ketting met bollen van koffiedik draait zij haar hand niet om. Daarnaast maakt Henny nog tassen, die zij zelf bedrukt. ‘Dat is weer heel anders, omdat het meer technische vaardigheid vereist. Een tas moet goed in elkaar zitten, anders heb je er niets aan.’

Tot 1 september is werk van Henny te zien in het kerkje van Vierhuizen bij Zoutkamp. De kerk is dagelijks geopend van 10.00 tot 18.00 uur. Daarnaast houdt Henny zich bezig met de organisatie van de Open deuren route in Nietap, die volgend jaar in juni ook weer plaatsvindt. ‘Iedereen die iets kunstzinnigs of creatiefs doet kan meedoen en wat getoond wordt moet origineel en eigen zijn. Het kan gaan om kunst of gedichten, maar ook om een verzameling of bloemschikken. Iedereen is van harte welkom mee te doen.’