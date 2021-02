Kleintje Cultuur – Ineke Kroese

“Ik vind het heerlijk om met klei iets uit te beelden”

LUCASWOLDE/WESTERKWARTIER – Ineke Kroese uit Lucaswolde is geboren en opgegroeid in het westen van ons land, maar inmiddels woont de kunstenaar alweer jarenlang in de provincie Groningen. Als kind was Kroese al ontzettend creatief en het is dus niet vreemd dat ze daar in de loop der tijd meer mee is gaan doen. Ze werd opgeleid tot docent beeldende vorming, maar zag zichzelf op den duur toch liever in de jeugdzorg werken. Na verloop van tijd kwam ze weer terecht in het onderwijs en pakte ze tevens een van haar grootste passies weer op: keramiek. Nu Kroese met pensioen is, heeft ze veel tijd om die passie te blijven ontwikkelen.



“Ik heb in mijn leven verschillende werkzaamheden verricht, maar was wel altijd met kinderen en jongeren bezig”, vertelt Kroese. “Van origine ben ik docent beeldende vorming. In het westen heb ik onder andere handvaardigheid en tekenen gegeven. Ik had daar een lokaal in de fietsenkelder, naast de ruimte van de conciërge. Kinderen die er werden uitgestuurd, moesten daarheen om klusjes te doen. Vanuit daar groeide voor mij de interesse in de jeugdzorg. Op den duur besloot ik daarom ook om een ‘carrièreswitch’ te maken”. Kroese volgde verschillende opleidingen en ging vervolgens aan het werk als gezinstherapeut. Door haar werk kwamen de creatieve dingen een beetje stil te liggen.



“Toen ik vervolgens besloot om toch weer het onderwijs in te gaan, heb ik de beeldende vorming weer opgepakt”, legt Kroese uit. “Ik heb een aantal vriendinnen die het keramisch atelier ‘In Vuur en Vlam’ hebben in Paterswolde. Zij vroegen mij om een keer langs te komen en vandaar dat ik op mijn 54e besloot om een cursus keramiek te gaan volgen. Dit heb ik toen niet meer losgelaten”. Bezig zijn met klei was op dat moment niet vreemd voor Kroese. Op de Kunstacademie was haar hoofdvak namelijk ook keramiek. “Ik vind het heerlijk om met klei iets uit te beelden. Klei is behoorlijk statisch, maar je kunt er zoveel beweging in brengen en toch laten zien dat er iets gebeurt. Dat vind ik geweldig om te doen”.



Bij keramiek gebruikt Kroese verschillende stooktechnieken, waardoor geen werk hetzelfde is. Het is wel duidelijk dat de kunstenaar houdt van afwisseling en zelf dingen ontdekken. “Ik bepaal helemaal zelf welke techniek ik gebruik en hoe dit afgewerkt wordt”, vertelt Kroese. “Bij elk werk kijk ik namelijk welke techniek daarbij het mooiste is”. Inspiratie voor haar werken heeft de kunstenaar genoeg. Hierdoor kan ze in ieder geval twee keer per week naar het atelier in Paterswolde om bezig te gaan met klei. “Inspiratie krijg ik vooral voor de maatschappij”, legt Kroese uit. “Zo heb ik onder andere een ‘onderonsje’ gemaakt, gebaseerd op de samenleving waarin veel gepraat en geroddeld wordt. Ook ben ik gek op paarden, waardoor ook meerdere beelden van deze dieren te vinden zijn in mijn woning”.



Het bezig zijn met klei is voor Kroese een hele verademing. Een passie waar ze veel plezier aan beleeft. “Het is mooi om iets te vertellen en uit te beelden en daarmee een glimlach op het gezicht te toveren van mensen die het werk bekijken. Daarnaast is het, in het atelier in Paterswolde, ook een gezellige bezigheid”. Kroese is inmiddels een half jaar met pensioen en heeft daarom voldoende tijd om volop met haar passie bezig te zijn. Zo doet ze onder andere mee met het project ‘Westerkwartier In het Oog van de Storm’, dat is opgestart door Myra Eeken-Hermans en Trija Fleer-Niks. “Een geweldig initiatief”, zegt ze. “Ik heb me pas als laatste aangemeld, en dat was vooral omdat ik twijfelde of ik wel mee moest doen. Ik dacht namelijk dat ik er niet goed genoeg voor was en dat er allemaal professionals meededen. Vrienden van mij zeiden dat ik het gewoon moest doen en daarom heb ik dat ook gewoon gedaan”. Voor het project heeft de keramiste twee prachtige kunstwerken gemaakt, gerelateerd aan de coronacrisis.



In de toekomst hoopt Kroese deel te kunnen nemen aan meer van dit soort projecten. Daarnaast hoopt ze nog meer met materialen te kunnen experimenteren. “Het lijkt me geweldig om keramiek bijvoorbeeld te combineren met bijvoorbeeld bladgoud”, vertelt Kroese. “Dat is toch nog wel een grote droom voor me”.