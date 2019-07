Kleintje Cultuur – Jolanda Hommes geeft eerste boek uit

‘Het is voornamelijk een heel vrolijk boek’

LEEK – Jolanda Hommes heeft haar eerste boek laten uitgeven. Met ‘Sita’ ligt er een vrolijk tienerboek. De pen van Jolanda blijkt echter veelzijdiger, want de schrijfster van korte verhalen is van meerdere markten thuis. Hoog tijd voor een interview de Leekster.

Eigenlijk lag Sita er al een tijdje. ‘Vijftien jaar geleden heb ik het geschreven. Toen had ik het feitelijk al klaar’, zegt Jolanda. Toch wordt het nu pas uitgegeven. Vreemd, zo beaamt Jolanda. ‘Maar dat komt omdat ik met een ander boek richting de uitgeverij (Uitgeverij EigenZinnig te Tolbert, red.) ben gegaan.’ Jolanda had namelijk net een historische roman afgerond. Een roman die zich afspeelt in de tijd van Engelse kastelen (denk aan Pride of Prejudice). ‘Ik ben helemaal gek van die tijd, een dochter van mij ook trouwens. Zodoende ben ik ooit met die roman begonnen. Dat vergde nogal wat research, want je moet weten hoe het leven in die tijd ging, wat men droeg en welke vervoersmiddelen werden gebruikt. Dat duurde dus wel even.’

Het eindresultaat is een fraaie roman voor volwassenen, maar het is niet eenvoudig om een uitgever te vinden. ‘Men is tegenwoordig terughoudender, dus ik kreeg die roman niet uitgegeven. Al heb ik wel positieve feedback gekregen van een aantal uitgevers’, zegt Jolanda. Hoe dan ook, Uitgeverij EigenZinnig was op zoek naar iets ‘luchtigers’. Jolanda herinnerde zich ‘Sita’, het boek dat al vijftien jaar klaar was. ‘Ik moest het boek uiteraard een update geven, omdat er het één en ander is veranderd binnen de jeugd. Maar veel hoefde ik er niet meer aan te sleutelen.’

Sita gaat over een typische vijftien jarige, geeft Jolanda aan. ‘Ze is de branieschopper van haar vriendengroep, maar tegelijkertijd erg onzeker omdat ze nog nooit gezoend heeft.’ Jolanda haalde inspiratie uit haar vier eigen kinderen. ‘Zij zullen sommige uitspraken misschien wel herinneren, al is het verder puur fantasie.’ Jolanda koos voor de ik-vorm. ‘Het leest als een dagboek. Een dagboek van een tiener uiteraard. Met soms dagen waarin de hoofdrolspeler in de Zevende Hemel beland lijkt te zijn en soms dagen waarin ze diep in de put zit. Het is echt een boek voor tieners van twaalf tot en met zestien. En het is voornamelijk een heel vrolijk boek, ideaal voor op vakantie.’

Een erg moeilijk boek is het voor Jolanda overigens niet. ‘Je hoeft geen leeswonder te zijn. Daarnaast is het niet al te dik, het leest vlot weg.’ Het kostte de schrijfster niet eens zoveel moeite om het boek te fabriceren. ‘Ik schrijf vrij snel. Als ik de tijd en inspiratie heb, ben ik zo uren bezig. Tegenwoordig ben ik druk met mijn werk, waardoor het schrijven er soms bij inschiet. Maar ik probeer veel korte verhalen te schrijven. Zo blijf je er toch mee bezig.’ Haar uitgever noemde Jolanda een ‘natuurtalent’. ‘Het komt inderdaad vrij vanzelf. Het heeft me eigenlijk altijd wel gelegen.’

Jolanda zou het mooi vinden als haar boek straks in een bibliotheek komt te liggen. ‘Mijn uitgever is aan het kijken of ze iets voor mij kan betekenen daarin. Ik zou het zeer op prijs stellen in ieder geval. Verder is mijn boek online te bestellen, onder andere via Bol.com. En natuurlijk via Uitgeverij EigenZinnig in Tolbert.’ Of er nog boeken gaan volgen, weet Jolanda niet zeker. Wel blijft ze schrijven. ‘Het is mij uiteindelijk niet te doen om de verkoop, maar puur om het plezier. En ja, het is wel heel mooi dat er nu een boek is uitgegeven. Daar ben ik erg trots op.’