Kleintje Cultuur – Laura en Jeroen Boerwinkel

‘Met Theater van de Droom brengen we mensen voor even in een andere wereld’

NORG – Zij is decorbouwer, hij theateracteur en zoon van een wereldberoemd poppenspeler én –maker. Samen hebben Laura en Jeroen Boerwinkel Theater van de Droom, een figurentheater waarmee ze –tot voor corona- de hele wereld over reisden om voorstellingen te geven. Sinds twee maanden woont het theaterduo in Norg, waar ze samen met hun twee kinderen hun intrek hebben genomen in de beheerderswoning van camping Langeloërduinen.

Laura en Jeroen woonden tot voor kort in Meppel. Vanuit daar toerden ze onder andere naar Tunesië, Istanbul, Taiwan, Engeland, Duitsland en België met hun figurentheater. Zonder woorden, beeldend en opgefluisterd met muziek. ‘Nu dat door corona allemaal niet meer kan, viel alles weg. Boekingen werden afgezegd en nieuwe aanvragen kwamen er niet. Dat zorgde voor stress, zeker met twee jonge kinderen.’ Toen de moeder van Laura hoorde dat de eigenaar van de idyllisch gelegen boscamping een beheerders stel zocht, meldde ze dat bij haar dochter en schoonzoon. Een schot in de roos, zo bleek.

Dat Jeroen in de theaterwereld terecht zou komen, heeft iets te maken met de appel en de boom. Zijn vader Henk Boerwinkel genoot internationale bekendheid als poppenspeler en –maker. Jim Henson, de bedenker van de Muppet Show kwam regelmatig over de vloer in huize Boerwinkel. Net als Julie Taylor in haar jonge jaren. Later zou ze de Lion King regisseren, de Disneyfilm waarvoor ze een award kreeg. Jeroen volgde de theateropleiding in Amsterdam en toerde daarna door het land om in grote showburgen optredens voor kinderen te geven. ‘Tien jaar later zag ik dat collega’s eigen voorstellingen bedachten. Dat wilde ik ook. Zo is ‘Theater van de Droom’ ontstaan.’ In 2005 ontmoette Jeroen Laura die in de decorwereld werkte. De broccoliboom van Sesamstraat is een decorstuk van haar hand. Net als de ijsschotsen in de TV Kantine. Samen besloten ze het droomtheater uit te bouwen. ‘Laura ontpopte zich als een impresariaat, ze legde gemakkelijk contacten.’

Laura: ‘Een sprookje. 2019 was ons beste jaar ooit. We traden op in binnen- en buitenland. De opdrachten stroomden binnen. Dat gaf rust. We konden ons gezin in levensonderhoud voorzien.’ Nooit hadden we gedacht dat hier zo’n abrupt einde aan zou komen. Vanaf maart 2020 was alles in één klap alles weg. Een uitzichtloze situatie.’ Toen de moeder van Laura met de camping op de proppen kwam, viel alles als een puzzel in elkaar, vertelt Jeroen. ‘We hadden het er best vaak over gehad, een plek in de vrije natuur, een atelier aan huis, een bosrijke omgeving, als je dat je kinderen kunt bieden, zou dat fantastisch zijn. Die droomplek hebben we gevonden. Dat Laura gemakkelijk contacten legt kwam heel goed uit. We hebben al behoorlijk wat boekingen binnen’, zegt Jeroen die op de camping zijn klustalent ontdekt heeft. ‘Best bijzonder; ik ga van iets heel subtiels naar iets grofs, ik rijd op de heftruck en repareer lantaarnpalen. Ik vind het leuk om mensen te helpen.’

Het figurentheater krijgt geen rol op de camping. Als optreden na corona weer mag, gaat het Theater van de Droom door met wat ze zo graag doen. ‘Theater op de camping doen we niet. Dan kom je in de animatiewereld, dat is niet wat wij doen. Op theaterfestivals komt ons werk het best tot zijn recht. De camping geeft ons de mogelijkheid om opdrachten selectiever aan te pakken. We kunnen een heel intieme voorstelling bieden voor een bijvoorbeeld een vriendenclub van dertig man tot optredens op grote internationale festivals. Wat we doen? We brengen mensen voor heel even in een andere wereld. Dat deden we ook voor hoge bazen in exclusieve clubs. Voor dat soort mensen kan het juist heel prettig zijn. Terug naar de basis.’