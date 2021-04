Kleurrijk beeld in Tolbert weer terug op zijn plek

TOLBERT/WESTERKWARTIER – Het gesneuvelde iconische beeld dat op de hoek van de kruising De Boskamp met de Auwemalaan in Tolbert stond, staat weer op zijn plek. Het boegbeeld was omver gereden tijdens een ongeval waarbij een automobilist in een naastgelegen tuin belandde. De gemeente heeft de verzekering ingeschakeld, het beeld is hersteld en donderdagmiddag 8 april teruggeplaatst. Dit onder toeziend oog van de kunstenaar Henk Vos en wethouder Hielke Westra. De Groot Polyesterwerken uit Leek heeft de herstelwerkzaamheden uitgevoerd.





Het beeld betreft de man, één van de vier straatbeelden die al sinds 1980 in de wijk Sintmaheerdt staan en zijn ontworpen door kunstenaarsduo Henk Vos en Fred Mennens. Het zijn vier beelden van polyester, beschilderd met autolak, en geplaatst op vier verschillende plaatsen in de woonwijk. Naast de Man, zijn er de volgende beelden; Vrouw met tasje (de Eekholt, de Boskamp) de Wandelende vrouw (de Deel 1) en de Vrouw in de stoel (de Baander).