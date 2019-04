Kleurrijke Koningsspelen en heerlijke sportdag

RODEN – De jaarlijkse Koningsspelen zijn in Roden een heel gebeuren. Bij OBS de Marke bijvoorbeeld, waar leerlingen, docenten en ouders in Oranjesferen waren gehuld. Spelletjes spelen en plezier maken: twee uitstekende uitgangspunten voor een heerlijke ochtend.

De sportdag voor scholen in de gemeente Noordenveld valt – net als vorig jaar – samen met de Koningsspelen. De sportvelden van VV Roden krioelden derhalve weer van de leerlingen, die onderling uitmaakten wie er met de felbegeerde prijzen vandoor ging. De afsluitende estafette was uiteraard weer een hele belevenis. Na het startschot van wethouder Jeroen Westendorp, werd de lucht gevuld met aanmoedigingen van enthousiaste leerlingen. Sportplezier en dat onder mooie weersomstandigheden.