Kleuterjuf Marga de Vries gaat met pensioen

RODEN – Op OBS de Tandem werd afgelopen week afscheid genomen van kleuterjuf Marga de Vries. Bijna veertig jaar stond ze voor de klas. Dat deed ze op wat eerst de Jan Ligthartschool heette en tegenwoordig als De Tandem bekend staat. Volgens collega Nina Keun was het een zeer bevlogen juf. ‘Ik ben, net als de kinderen, lyrisch over haar. Ze ziet kinderen echt en het belang van het kind staat altijd voorop.’ Vrijdagochtend nam ze afscheid en ging in een parade met verklede kinderen en een hoop muziek de straat op.