Kleuters De Hoeksteen beleven fantasierijke ochtend

RODEN – Dat er niet alleen uit boekjes wordt gewerkt en geleerd door de kinderen van De Hoeksteen is inmiddels bekend. De leerlingen zijn regelmatig te vinden in De Beleeftuin. In de winter is De Beleeftuin in winterrust. De leerlingen van De Hoeksteen zijn echter niet in winterrust. Integendeel. Tijdens de winterperiode verzorgt ‘tuinjuf’ Theresia Jager verschillende buitenactiviteiten voor de leerlingen van De Hoeksteen. Zo legden de kinderen afgelopen dinsdag een heus kabouterpad af. Ze lopen langs negen verschillende opdrachten in het bos. Alle opdrachten hebben een link met natuurbeleving en sommige opdrachten ook met rekenkundige opdrachten. Zo mogen de kinderen een echt kabouterhuisje maken van natuurlijk materiaal, leren de kinderen door middel van een ren spel welke vogels er in Nederland overwinteren en welke vogels wegtrekken. En is er een opdracht die beroep doet op hun gehoor. Kortom een leuke, leerzame dag voor de kleuters in het bos!