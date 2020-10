‘Kliklijn past niet bij onze cultuur en mentaliteit’

Smid roept op tot gebruik gezond verstand

NOORDENVELD – De Noordenveldse burgemeester Klaas Smid roept op tot solidariteit en het gebruik van gezond verstand. Toch ziet hij niets in een zogeheten ‘kliklijn’, iets waar de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema wel op aanstuurt. ‘Ik denk niet dat je dat moet willen.’

De besmettingcijfers van de afgelopen week zijn weinig positief te noemen. Toch zag Smid een klein lichtpuntje tegen het einde van de week. ‘Het aantal besmettingen per dag is een tijdje hoger geweest, maar nu lijkt het in Drents verband weer redelijk te zijn. Zolang je daarvan kunt spreken uiteraard.’

Meer dan in het voorjaar wordt Drenthe geconfronteerd met besmettingen. ‘Als we het virus willen indammen, komt het toch vooral aan op gedrag. Ik zie in onze gemeente dat mondkapjes al steeds normaler worden. Gezond verstand moet de komende tijd de boventoon blijven voeren.’

Over twee weken is er een ijkpunt voor het kabinet. ‘Het is vooral voor de zorg te hopen dat alles belastbaar blijft. Om daarvoor te zorgen, is het nodig om de regels en richtlijnen te blijven volgen. Als gemeente handhaven wij natuurlijk en waar nodig worden er boetes uitgedeeld. Bij onaanvaardbaar gedrag is dat nodig, maar de insteek blijft eerst waarschuwen.’

Nu de horeca en de sport op slot zitten, blijft er voor de inwoners weinig vertier over. De kans dat mensen dan maar thuis sociale bijeenkomsten gaan houden, wordt daarmee groter. In Amsterdam riep Femke Halsema inwoners op om het te melden wanneer buren een feestje gaven. Smid ziet dat niet zitten. ‘In een grote stad leeft toch andere problematiek dan hier. Ik hoop dat men hier elkaar kan aanspreken, wanneer de buren met teveel mensen thuis zijn. Een kliklijn past niet in onze cultuur en mentaliteit. Dat moeten we niet willen.’