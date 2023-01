Klimmen, klauteren, rennen en rollen bij Speel & Leer in Veenhuizen

VEENHUIZEN – Wegens succes vervolgd: gym voor de allerkleinsten in Veenhuizen. Vorig jaar rond de zomer startte Welzijn in Noordenveld een serie gymlessen voor kinderen van groep 1 tot en met 3 in de gymzaal van Kindcentrum Speel en Leer. Veelzijdig leren bewegen is het doel, legt sportcoach Marten Vogt uit. ‘Er wordt teveel eenzijdig bewogen. Vroeger had je gymverenigingen. Die heb je nu bijna niet meer. Hier gaan kinderen, klimmen, klauteren en rollen. Alles zit erin.’ Bewegen is een veel beter en gezonder alternatief dan bankhangen met een IPad, zegt Vogt. ‘We merken dat er behoefte aan is. Erna Post geeft met veel enthousiasme les. Ze is gymdocent en juf en woont ook in Veenhuizen. Erna vindt het leuk om met kinderen te werken.’ De gymlessen zijn iedere maandag van 15:00 tot 16:00 uur. Er is nog ruimte voor nieuwe kinderen. Opgeven kan via de agenda op de website van Welzijn in Noordenveld.