Kloek Haulerwijk feestelijk geopend

HAULERWIJK – In aanwezigheid van wethouder Esther Verhagen opende Kloek afgelopen week haar deuren. Het unieke winkelconcept met een weggeef- en inbrengwinkel, en werk- en leerplekken, vormt een welkome toevoeging aan Haulerwijk. Een winkel met een groot maatschappelijk hart, gerund door twee enthousiaste dames. Hoog tijd voor een kennismaking.

Sytha Atema en Jackelien Visser zijn de initiatiefnemers van Kloek aan de Turfsteker 3 en worden ondersteund door collega Cornelis Postma. Zij kijken terug op een bewogen week, met de officiële opening als hoogtepunt. ‘Het was een leuke opening’, blikt men terug. ‘Er was veel belangstelling en we konden voldoende afstand houden. Zeer geslaagd.’

Dat Kloek veel meer is dan een winkel, blijkt wel uit de filosofie van het bedrijf. Te beginnen met de kledinginbreng. Kloek is een tweedehands winkel met kleding voor jong en oud, dames en heren. Een duurzaam en waardevol concept, waarbij kleding en accessoires worden hergebruikt. De winkel is er voor mensen met een smalle beurs, maar ook voor de klant die graag duurzaam winkelt. Het personeelsbestand bestaat uit mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. De cliënten helpen de klanten en doen zo werkervaring op. Feitelijk runnen de deelnemers de winkel. Zij selecteren, samen met stagiaires en vrijwilligers, de kleding.

Kloek is een open werkplek waar men zo naar binnen kan stappen. Ervaring opdoen staat op nummer één, opdat ook mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan de bak kunnen komen. Daarnaast biedt Kloek allerlei duurzame activiteiten aan. Dit kan in groepsverband en individueel worden uitgevoerd. Neem ‘Hip met hout’, waarbij oude kasten weer hip worden gemaakt. Kloek haalt oude kasten in een straal van 15 kilometer rondom Haulerwijk op en geeft kasten een tweede leven.

Ook wordt er een webshop bijgehouden en is er een knutselhoek. En voor de mensen met culinaire ambities, is er ook de mogelijkheid om samen te koken. Ook worden er eens in de zoveel tijd creatieve workshops aangeboden. Kloek verhuurt verder ruimtes voor lokale ondernemers. Denk hierbij aan cursusruimte, werkplekken en vergaderruimtes.

Kloek biedt kortom een breed palet aan activiteiten en diensten aan. ‘Voor zover wij weten, zijn wij hier uniek in. We begonnen als inbrengwinkel. Wat werd ingebracht, verkochten wij. Maar die paar euro die het opleverde, was niet het doel. Het gaat niet om het geld, het gaat er om dat je mensen blij kan maken. Met mooie kleding bijvoorbeeld. Een duurzame manier van kleding kopen, voor een zachte prijs: dat maakt gelukkig.’

Kloek – Turfsteker 3 Haulerwijk – Tel. 06 11 59 67 13 – www.kloek-haulerwijk.nl – ook te vinden op Facebook en Instagram