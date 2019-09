Klussendienst belangrijk voor kwetsbare doelgroep

NOORDENVELD – Al enige jaren bestaat er in de gemeente Noordenveld een klussendienst. Theo Janssen is coördinator van de ongeveer 12 klusmannen. De organisatie werkt onder de vleugels van Welzijn in Noordenveld.

‘Soms gaat het opeens niet meer,’ zegt Theo Janssen. ‘Dan is er een keukenlampje stuk en kun je niet meer op een huishoudtrapje staan. Als je dan ook niet een goede buur of familielid in de buurt hebt wonen, dan kun je een beroep doen op onze diensten. Let wel, we doen klusjes en geen grote klussen. Een uurtje tot anderhalf uur en dat voor € 3,50. Geld dat wij gebruiken om bijvoorbeeld onze kilometers te declareren.’

De klussendienst is groeiende in het aantal vrijwilligers. Dat maakt dat er gerust meer gebeld mag worden voor een klusje in en om het huis. Onder de klussendienst valt ook de computerhulp. Samen zijn beide klusteams goed voor meer dan 250 klusjes per jaar. Gerard Borren is ook lid van de klussers. Hij kan er mooi over vertellen. ‘Bij het WiN intake gesprek werd ons op het hart gedrukt dat de doelgroep bestaat uit kwetsbare ouderen met weinig netwerk. Je komt ook niet alleen voor de klus. Er wordt veel gepraat en gezamenlijk een kop koffie drinken hoort er natuurlijk ook bij. Ik kwam eens tijd bij een oudere vrouw die met haar wandelstok door de kamer schuifelde. De kamer stond boordenvol meubels en nog eens meubels. Haar eerste vraag was, koffie?. We begonnen met een verhaal over haar overleden man en haar zoon die ver weg woont. In een hoek lagen al twee jaar lamellen gordijnen verpakt op de grond. Een klein uurtje later was de klus klaar. Ik weet zeker dat deze mevrouw niet de enige in onze gemeente is met zo’n klus en haar verhalen over het leven. Ik zie me soms als STOMmerd, Sociaal Technisch Onbezoldigd Medewerker en ik doe het graag op deze wijze,’’ laat Gerard Borren weten.

Wie een beroep wil doen op de klussendienst of computerhulp kan elke werkdag even bellen met Win en wel op 050 3176500. Op de foto drie van de 12 klussers namelijk Dirk Siersema, Theo Janssen en Gerard Borren.