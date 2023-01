Knappe geneeskundestudente zet de varkensveehouderij van twee broers op stelten

In de Sportlight

Wat: Toneelvereniging Woldbloem

Waar: MFA De Doefkamp

Wanneer: 3 en 4 februari

RODERWOLDE – Ergens achter de schermen in Roderwolde wordt hard gewerkt aan een nieuw toneelstuk. Dat speelt zich dit keer af op de varkensboerderij van de broers Frans en Geert Keizer. Het gesodemieter begint pas goed als Geert met de knappe geneeskundestudente op de proppen komt. Frans zit daar niet op te wachten want hij wil geen nieuwsgierige vrouwen op zijn boerderij. Zoals u zult vermoeden levert dat hilarische taferelen op. Het stuk wordt opgevoerd op vrijdag 3 februari en zaterdag 4 februari. Kaartjes voor de uitvoeringen zijn te koop op maandag 23 januari van 20 – 21.00 uur in de Doefkamp. Online reserveren kan ook: www.woldbloem.nl

Eerst maar eens even over het stuk. ‘Beestenbende op de Keizerhoeve’ heet het. De twee totaal verschillende broers Frans en Geert Keizer leiden samen een varkensfokkerij. Na het plotselinge overlijden van hun ouders heeft eerst een huishoudster voor de twee gezorgd. Maar die is na een ruzie met Frans vertrokken. Nu verslonzen de twee steeds meer. Maar Geert heeft, zonder dat zijn broer het weet, de knappe Lisa Boots naar de boerderij gehaald. Ze is studente in de diergeneeskunde en wil stage lopen en, om een beetje erbij te verdienen, ook voor het huishouden van de twee mannen zorgen. Dat bevalt Frans helemaal niet. De reden is niet het geld, maar Frans kan geen nieuwsgierige vrouwen gebruiken. Lisa komt er al snel achter waarom: In een afgesloten kast bevinden zich doosjes met een merkwaardig poeder en als studente geneeskunde heeft Lisa al vlug in de gaten dat de varkens met verboden middelen snel vetgemest worden. Samen met haar moeder smeedt zij een ongelooflijk plan: Ze mengt dagelijks een beetje van dat poeder door het

middageten van Frans. In het begin is er geen verandering te zien, maar na een week lijdt Frans opeens aan oncontroleerbare spiertrekkingen, zweetuitbraken en kan hij nauwelijks nog staan. Nu moet de pastoor komen. De pastoor drinkt graag een borreltje en hij staat bij Frans nog in het krijt, omdat hij in een dronken bui een big heeft doodgereden. Als klap op de vuurpijl duikt ook nog Steffi, de onhandige dochter van de buren op. Ze is al jaren tot over haar oren verliefd op Geert. Hoe dat allemaal in elkaar grijpt kun je op 3 en 4 februari zien! De kaartverkoop start op 23 januari om 20:00uur.

In 1911 werd de Rowolmer toneelclub opgericht. De statuten van de oprichting werden per toeval gevonden in een doos met oude toneelboekjes, die in het bezit was van de toenmalige voorzitter, ene heer M. van der Heide. De stukken werden destijds opgevoerd in Café Het rode Hert in Roderwolde. Een vast toneel was er niet, dat werd op een vrije middag in elkaar geklust door de mannelijke leden van de vereniging. Inmiddels bestaat de vereniging alweer 111 jaar. Het had niet veel gescheeld of dat was anders gelopen. Toen voorzitter Afie ter Steege in 2020 aangaf te willen stoppen, bestond het bestuur nog slechts uit één lid. Direct na de laatste voorstelling is er bij Afie thuis spoedoverleg gehouden en is er tóch een nieuwe club opgestaan die de kar wil trekken, zegt secretaris Derk Jan Janse. ‘Ik zei tegen Gerda Visscher, een vriendin van me: als jij nou voorzitter wordt, word ik secretaris. Anja Schuiling was al penningmeester en zij bleef gelukkig. En met twee algemene bestuursleden Lammy Pater en Tessa Kruizenga is het bestuur compleet.’

Janse is blij dat alles weer door kan gaan. ‘In de eerste periode waren we vooral bezig met het niet laten doorgaan van dingen. Dat is niet leuk natuurlijk. Al begrijpen we goed dat gezondheid boven alles gaat. Maar echt, het is zo mooi dat we een ruim eeuw oude traditie kunnen voortzetten. Of ik zelf ook een rol heb? Nee zeg, je moet mij niet op het toneel zetten. Of je moet al van stand-up comedy houden en geen lange tenen hebben’, lacht de secretaris. ‘Zaterdagavond sluiten we af met een ouderwetsgezellige feestavond voor Rowolmers!’

Wie en wat: Frans Keizer- Varkensfokker (Jan Belga) Geert Keizer- Zijn broer (Dick Niewijk), Lisa Boots- Studente diergeneeskunde (Tessa Kruizenga), Ilse Boots haar moeder (Margriet van Zonneveld) Hans Eilers- Pastoor (Jan Engberts), Steffi Mulders-Dochter van de buren (Karin Venekamp) , Martha Spierings- Buurvrouw (Dity de Vries).