Knappe grazers in Peize

PEIZE – Een bijzondere verschijning zijn ze zeker, de schapen met enorme gekrulde horens in de Heemtuin van Peize. De fokrammen van schaapherder Nico Buitenkamp moeten er, samen met 35 schapen, in tweeënhalve week tijd voor zorgen dat de Heemtuin en de ‘skiheuvel’ in Peize er weer picobello bijliggen. Buitenkamp zorgt met zijn schapenkudde voor het bermbeheer in de gemeente Noordenveld. De snoezige grazers hebben al heel wat openbare perken kort gewiekt. De klus in Peize was een bijzonder extraatje. Menig schaap heeft al eens als fotomodel gefungeerd. Deze stoere rammen poseerden voor de lens van de Krant-fotograaf Erik Veenstra.