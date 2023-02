Knarrenhof Oude Velddijk Peize: kritiek en enthousiasme

PEIZE – De inloopavond over woningbouw op de Oude Velddijk bracht half Peize naar restaurant Bij Boon. De inwoners van Peize hoopten concrete informatie te krijgen over de nieuwbouwplannen. Dat liep anders, want een gedetailleerd plan ligt er nog niet. Het is de bedoeling dat er een Knarrenhof komt aan de Oude Velddijk, woningen met hofjes waar mensen in alle leeftijden met elkaar leven en naar elkaar omkijken. Er mogen maximaal 25 woningen komen van de gemeente Noordenveld, maar zelf denkt de gemeente dat er plek is voor 16 woningen. Geïnteresseerde partijen krijgen speelruimte om de locatie te ontwikkelen, zegt projectleider van de gemeente Noordenveld Mark Smit. Wie gaat bouwen is nog niet bekend, wel staat vast dat er samengewerkt moet worden met de Woonborg. Naast kritiek; te veel, te hoog, zorgen over de waterhuishouding, was er ook enthousiasme. Een aantal Peizer senioren zien zich zelf wel zitten in een huisje aan een gezellig hofje. Het gaat sowieso nog even duren voor de schep de grond in gaat aan de Oude Velddijk, volgens wethouder Jos Darwinkel. Het plan moet eerst nog door allerlei procedures heen. Dat zou maar zo eens 2024 of 2025 kunnen worden.