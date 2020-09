Knights H1 pakt Blue Hawks Zwolle in

LEEK – Officieel mag een honkbalwedstrijd niet beginnen als het regent, maar in een grijs en druilerig Zwolle leek het er niet op dat het voorlopig droog zou worden. Er zat inmiddels al een uur reistijd en een uur warming-up op dus besloot de de coach van Knights, na overleg met de scheidsrechter, het maar natte wind te noemen, zodat er geen inhaalwedstrijd zou komen, omdat daar in het speelschema ook helemaal geen ruimte voor is.

In de openingsinning knalde Knights er meteen vol in met honkslagen van Remco Tuinenga, Peter ten Raa, Rutger en Floris Meijer werden er meteen 4 runs op het scorebord genoteerd en verdedigend gingen de eerste drie slagmensen van Zwolle uit. De volgende inning sloeg Mick van Sloten (terug van weggeweest) zijn eerste honkslag van het seizoen, ook Peter wist een bal over het infield te slaan, waardoor Mick kon scoren. Ook de Blue Hawks scoorden ditmaal twee keer. De derde inning waren er honkslagen voor Martijn van der Donk en en Floris en op de nieuwe pitcher van Zwolle sloeg Jordi Oosterbeek een fraaie drie-honkslag, en liep Knights weer drie punten uit. Martijn gooide drie keer 3-slag en vijf keer 4-wijd, stond slechts één honkslag toe en zijn veld maakte geen fouten. De laatste inning werd er slecht één honkslag geslagen door Rutger, maar door veel 4-wijd en “geraakt werper” en een opofferingsvangbal van Martijn kwamen er weer twee man over de thuisplaat. Reliever op de heuvel Jordi gooide vier keer 3-slag en drie keer 4 -wijd en zijn veld maakte één fout. Zwolle wist nog drie runs te scoren, met twee honkslagen. Closer Floris kwam als laatste op de heuvel met slechts één opdracht: uitsluitend slagballen gooien, zodat er geen onverdiende punten meer binnen zouden komen en met een recht omhooggeslagen bal (popfly)wist catcher Peter de laatste nul te maken. Met elf honkslagen tegen drie, waren de ridders uit Leek de terechte winnaar, einduitslag 5 -11. (Foto’s: Idse van der Donk)