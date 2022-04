Knights trapt het honkbalseizoen feestelijk af

LEEK – Het honkbalseizoen gaat weer van start! Base- en Softball Club Knights uit Leek viert dit met haar openingsweekend van 9 op 10 april. Dit weekend zullen alle teams van de vereniging een thuiswedstrijd spelen om het seizoen af te trappen.

De drie jeugdteams van Knights zullen spelen op de zaterdag. De senioren zullen het balletje slaan op de zondag. ‘Honkbal is nog een relatief kleine sport in het Noorden’, vertelt Henk van Baak, bestuurslid sport technische zaken. ‘De vereniging bloeit elk jaar weer meer op. Daarom willen wij de start van het nieuwe seizoen van de zomersport graag vieren. De thuiswedstrijden die in het weekend gespeeld zullen worden zijn een groot feest waar veel muziek bij komt kijken. Ook zal er een live commentator aanwezig zijn. Dit alles om de sport een beetje onder de aandacht te brengen.’

Het afgelopen jaar was het openingsweekend ook een groot feest. ‘Er kwamen vorig jaar op de herenwedstrijd wel zo’n 50 man af, dat verwachten we nu ook wel. Het is zo’n prachtige, tactische sport met veel explosieve bewegingen. Je maakt korte sprints en moet hard gooien. De kunst zit hem in vanuit stilstand snel te reageren. Je kan individueel heel veel uitmaken in deze teamsport. Het slaan van de bal doe je bijvoorbeeld helemaal solo, maar toch ervaar je de saamhorigheid van het team. Dat maakt Knights ook zo’n leuke club. We doen het echt allemaal samen, dat is heel gezellig. De jeugd, de ouders, de organisatie, iedereen is enorm belangstellend.’

Het openingsweekend lijkt weer een mooi spektakel te worden. ‘Het is een typische Amerikaanse sport, daar komt dan het Amerikaanse showelement ook bij kijken’, lacht het enthousiaste bestuurslid. Meer informatie is te vinden op de website www.knightsleek.nl. Iedereen is natuurlijk welkom om het openingsweekend bij te wonen.