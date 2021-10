Knotshockey, stoepranden en een potje tennis op de streetgames in Roderwolde

RODERWOLDE – Normaal gesproken springen de leerlingen van Het Palet in Roderwolde zo snel mogelijk op de fiets om naar huis te gaan als de bel rinkelt. Zo niet afgelopen dinsdagmiddag. De sportcoaches van Welzijn in Noordenveld kwam namelijk met de Sportmover naar Roderwolde voor de streetgames. Die streetgames zouden op het schoolplein gehouden worden, maar dat liep door de slechtgehumeurde weergoden anders. En dus werd de gymzaal de plek voor knotshockey, een potje tennis en stoepranden. Het leek de zeventien deelnemende kinderen niet te deren: ze genoten van alle spelletjes die professioneel werden begeleid door sportcoaches Wouter Meertens en Marten Vogt. ‘We komen vaak in de grotere dorpen, nu is het tijd voor de kleinere kernen. Ook Nietap en Westervelde staan nog op het programma. Bewegen is voor ieder kind goed en gezond, aldus de enthousiaste sportcoaches.