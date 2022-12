Koeman en Koeman: vanaf nu wordt alles weer gewoon bij Oranje!

Door: Johan Kamphuis

Zelfreflectie. Het is een woord dat veel voetballers niet kennen. Na afloop van de verloren wedstrijd tegen Argentinië ging het vooral over de scheidsrechter. Die overigens heel behoorlijk floot al had hij Messi een gele kaart moeten geven na zijn handsbal. Het had moeten gaan over Noppert. De bewierookte doelman van Heerenveen. Van Gaal had in de voorbereiding nieuwe wetenschappelijke snufjes ontdekt waardoor keepers meer strafschoppen zouden gaan tegenhouden. Er zou zelfs een heuse ‘penaltykiller’ zijn ontdekt. Dat was Noppert, want anders zou Van Gaal hem tijdens de strafschoppenserie hebben gewisseld. Op het beslissende moment pakte de doelman geen enkele penalty en lag de ‘Toren van Joure’ al in de hoek voordat de scheidrechter had gefloten. Krul wilde niet uit Engeland komen voor de belachelijke penaltyoefening van een kwartier. Heel raar natuurlijk. Om je met de taxi te laten vervoeren naar het vliegveld. Een vliegreisje te maken, je met een taxi naar het trainingscomplex te laten vervoeren en vervolgens een lesje van Frans Hoek te krijgen om daarna weer uren onderweg te zijn voor de terugreis. Krul bedankte voor zoveel waanzin. Van Gaal houdt niet van spelers met een mening, dus kon de doelman zijn vakantie rustig in Engeland vieren. De rechte rug van de doelman van Norwich City had Van Gaal echter goed kunnen gebruiken. De kwaliteiten van de doelman zijn bekend. Hij komt tekort om een serieuze strijd aan te gaan als eerste doelman, maar kan als geen ander een strafschop stoppen. De hang naar controle kostte Van Gaal de halve finale. Dáár ging het niet over. Het ging ook niet over de Blind, die bij de 1-0 tweemaal te laat was. Die als wingback op alle vlakken tekort schoot. Over Van Dijk die weliswaar veel praatte in het veld, maar nooit de leider was op voetbalgebied en ook nooit de eerste strafschop had mogen nemen. Hij is geen ‘zekerheid’ en een vroege misser leidt tot een grote psychologische achterstand.

Het ging niet over het niet inbrengen van Vincent Jansen, die wél een zekerheid is vanaf 11-meter. Het ging niet over Frenkie de Jong die zijn niveau nimmer aantikte en andere falende middenvelders. Over de beslissende persoonlijke fout van Dumfries die volkomen onnodig een strafschop veroorzaakte. Het had moeten gaan over Memphis, die gedurende zijn speelminuten vooral bezig was met ‘de-helemaal-alleen-in-je-eentje-show’, maar daar werkelijk niets van bakte. Over Gakpo, de revelatie die te weinig in zijn kracht werd gezet. Het had vooral moeten gaan over de tactiek. Van Gaal roemde zijn 5-3-2 systeem uit 2014 tijdens het WK in Brazilië. Het zou aan de basis hebben gestaan van de successen daar. De coach vergat echter stelselmatig erbij te vertellen dat Oranje steeds op achterstand kwam in dat systeem en dat het pas ging draaien toen er werd omgeschakeld naar de bekende Hollandse stijl met 4-3-3. Er was echter nog een groot verschil. Toen beschikte Van Gaal over de briljante Arjen Robben. Híj maakte het verschil. Het 5-3-2 systeem van dit WK was tenenkrommend. Een creatiefloze, initiatiefloze en angstige speelwijze. Van Gaal noemt het ‘provocatieve druk’ maar het is natuurlijk gewoon countervoetbal. De scheidende Van Gaal had zijn hoop gevestigd op Memphis. Van Gaal kreeg het loon van de angst gepresenteerd en kwam tegen Argentinië met 2-0 achter. En weer werd er omgeschakeld naar 4-3-3 en wéér ging het lopen. Tijdens de verlenging deed Van Gaal opnieuw wat hij niet had moeten doen; terugzakken. De uitschakeling is dan ook meer dan verdiend. Van Gaal had een grote carrière, maar zijn laatste klus werd een grote mislukking. Met zijn eigen ‘wijsheid’ als basis voor het falen.

Het gaat vanaf nu niet meer over provocatieve druk en over professor Frans Hoek met zijn wetenschappelijke geneuzel over keepers. Er komen nu twee hele gewone jongens aan het roer. Twee Groningers. Een paar adviezen: zoen geen spelers op de mond, beledig niet de hele tijd de media, verbied de term provocatieve druk, selecteer vleugelspitsen, geef je doelmannen vertrouwen in plaats van ze te beledigen, leer Frenkie de Jong om Van Dijk bij de hand te pakken en het middenveld in te trekken, koop een spiegel voor Memphis en geef Frans Hoek een gebiedsverbod bij trainingskampen. Leer ze weer voetballen vanuit het hart voor Volk en Vaderland en leg ze uit dat aanval de beste verdediging is. Maak het voetbal weer gewoon. Dan wordt het opnieuw leuk en komen resultaten vanzelf.