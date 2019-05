Koen Janssen neemt deel aan Europese Verkiezingen

PEIZE – De 25-jarige Koen Janssen uit Peize doet namens de pan-Europese politieke partij Volt mee aan de Europese Verkiezingen van 23 mei aanstaande. De laatste weken is de ambitieuze Koen druk bezig met campagne voeren voor Volt. ‘Eigenlijk zijn we er dagelijks wel mee bezig’, geeft hij aan. ‘Het wordt met de dag drukker en we merken dat de verkiezingen naderen. De laatste twee weken heb ik mijn scriptie even op een zijspoor moeten zetten’, lacht hij.



‘Volt is de eerste Europese politieke partij’, vertelt Koen desgevraagd. ‘We zijn in alle Europese landen actief. De partij is ontstaan vanwege het groeiende populisme binnen Europa, met Brexit als dieptepunt. We merken dat Brussel vaak de zondebok is van veel problemen, terwijl dat vaak te makkelijk is. Wij willen met een positief geluid in de landen actief zijn.’



Volgens Koen is stemmen zeer belangrijk, al begrijpt hij dat het voor sommigen een ver-van-mijn-bed-show is. ‘De Europese verkiezingen staan voor veel Nederlanders veel verder weg dan bijvoorbeeld de gemeenteraadsverkiezingen. Dat is op zich niet zo raar. Door een Europese partij op te richten, willen wij die afstand verkleinen. We willen de EU-besluitvorming dichterbij brengen.’



Tijdens de Europese Verkiezingen komen grote thema’s als immigratie en klimaatbeleid aan bod. Het gaat dus om belangrijke zaken. ‘Daarom is het ook belangrijk om te stemmen. Als we kijken naar de verkiezingen van 2014, dan zien we dat destijds maar achttien procent van de Nederlandse jongeren ging stemmen. Het gaat echter om onze toekomst. Kijk naar Brexit, waar veel jongeren niet gingen stemmen. Daar zitten ze nu met de Brexit opgescheept. Stemmen is ontzettend belangrijk. Doe dat dus vooral!’