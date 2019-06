Koerts: véél meer dan een schoenmaker!

Uitgelicht

Schoenmakerij Koerts

RODEN – Al dertig jaar is Albert Koerts schoenmaker. Voorheen was hij dat in Zuidhorn, sinds augustus 2017 heeft hij een zaak aan de Albertsbaan. Schoenmakerij Koerts is echter veel meer dan ‘slechts’ een schoenmaker. En dus wordt het hoog tijd om eens kennis te maken met eigenaar Albert Koerts.

‘Roden heeft me altijd aangetrokken’, vertelt Albert. ‘Vandaar dat ik besloot om vanuit Zuidhorn naar hierheen te komen.’ Vanuit hartje Roden bestiert Albert nu een zeer gevarieerde winkel. ‘We doen meer dan alleen schoenmaken, al is dat natuurlijk de hoofdmoot. Zo zijn we aangesloten bij de Stichting Schoenmakers Gilde. Dit is een gilde dat hoge kwaliteitseisen stelt aan haar leden. Ieder jaar wordt de zaak uitgebreid gekeurd. Door lid te zijn van dit gilde, kunnen wij de kwaliteit waarborgen en garanderen.’

Albert werkt volledig alleen. ‘Door de jaren heen heb ik veel ervaring opgedaan. Dat doe je door te experimenteren met je materiaal. Daar leer je veel van.’ Daarbij moet hij het hebben van klantvriendelijkheid, kwalitatief goed werk en oplossingsgerichtheid. ‘Ik doe liever wat langer over een schoen, dan dat ik het afraffel. Kwaliteit gaat voor snelheid.’

Wie met spoed geholpen moet worden, is bij Albert aan het juiste adres. ‘Mensen die orthopedische schoenen dragen, kun je niet twee dagen laten wachten. Die moeten snel geholpen worden. Gelukkig is daar vaak ruimte voor. Ik stel mijn klanten altijd de vraag: “wanneer wilt u uw schoenen klaar hebben?”. Dan probeer ik die wens waar te maken.’ Voor vrijblijvend advies staat de deur altijd open, zo laat Albert weten. ‘Men wil vaak eerst één en ander weten. De deur staat open, kom gerust. Advies is gratis!’

Naast de schoenmakerij haalt Albert verdienste uit de sleutelservice. ‘Ik heb veel op voorraad, ook autosleutels. Maar huissleutels blijven het populairst. Zeker met de vakantietijd voor de deur, merk je dat. Ik zeg altijd: een goede vakantie begint met een reservesleutel. Je kunt beter een sleutel te veel dan te weinig hebben.’

Verder heeft Albert nog een groot aanbod leren riemen en lederwaren in zijn winkel. Ook wandelsokken, naaifournituren, stomerijdepot behoort tot het assortiment.

Kortom: genoeg reden om eens een kijkje te nemen aan de Albertsbaan 2B.

Albertsbaan 2B, 9301 AZ Roden, tel. 050 3053399, e-mail: info@schoenmakerijkoerts.nl.