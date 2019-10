Koetsentocht verbindt cultureel erfgoed in de regio

‘De Tour de France onder de Koetsentochten’

REGIO – De Koetsentocht van aanstaande zondag 6 oktober voert de deelnemers langs drie culturele hoogtepunten in de regio. Vanaf Nienoord trekt de tocht door de omgeving, waarbij Mensinge en molen Woldzigt in Roderwolde eveneens worden aan gedaan. Een unieke tocht, zo weet ook Berend Hoekstra te vertellen. De oud-burgemeester van Leek kijkt reikhalzend uit naar aanstaande zondag.

Al veel eerder werden er Koetsentochten georganiseerd. In het Westerkwartier bijvoorbeeld. Vorig jaar werd voor het eerst in jaren weer een Koetsentocht georganiseerd door de mooie streek. Destijds als manier om de vier gemeenten die opgingen in de nieuwe gemeente Westerkwartier, te verbinden. ‘Er werd een route gemaakt die door alle gemeenten voerde. Dat bleek een succes, waardoor wij eigenlijk in mei van dit jaar alweer een nieuwe koetsentocht wilden organiseren’, legt Hoekstra uit.

Die tocht zou op 26 mei plaatsvinden, maar werd afgelast. De reden? ‘Veel deelnemende paarden zijn al op leeftijd en omdat ze ’s winters weinig beweging krijgen, zouden de meeste paarden nog niet in de beste conditie zijn. Daarnaast bleken er nog een aantal vergelijkbare evenementen in dezelfde periode te zijn, waardoor wij besloten het eerst af te blazen.’

Het contact met de verschillende ruiters bleef echter. ‘Datzelfde geldt voor het contact met de Club van Rijden en Glijden Noord Nederland. Met hen hebben we goed contact gehouden’, zegt Hoekstra. Hij noemt de voorbereidingen op de Koetsentocht van 5 oktober een ‘intensief traject’. ‘Dat begon in februari met een klein groepje. In mei waren we er klaar voor, maar kon het dus niet doorgaan. Daarna hebben we de focus verlegd naar oktober. Als we in augustus genoeg aanspanningen zouden hebben, lieten we het doorgaan. Dat bleek het geval. In totaal kunnen we op zeventien aanspanningen rekenen, een mooi aantal.’

De Koetsentocht heeft één en ander afgekeken van de Tour de France, zo geeft Hoekstra aan. ‘We rijden met een reclamekaravaan voorop’, verklapt hij. De reden hiervoor is een vrij logische. ‘Vaak is het met zulke koetsen zo dat men pas naar buiten komt, als ze horen dat de koetsen eraan komen. Maar tegen die tijd zijn de koetsen ook al bijna voorbij. En dus gaat er een reclamekaravaan voorop rijden, met onder andere een wipkar en enkele boerenwagens. Naast de koetsen, ziet men dus ook andere soorten wagens. Bovendien zal er een omroeper aanwezig zijn die de komst van de koetsen aankondigt.’ Om in de Tour de France-sferen te blijven, zal er ook een bezemwagen zijn. ‘Letterlijk dan. We willen natuurlijk niet dat er allemaal vijgen op de weg blijven liggen.’

Bijzonder is onder andere het meedoen van Jan Kuipers uit Hoogkerk. Inmiddels is hij de negentig al lang en breed gepasseerd, maar nog steeds doet hij mee aan dergelijke tochten. ‘Jan is een grote bekende binnen de paardenwereld. Zo reed hij ooit eens op de Draftbaan met twintig paarden voor zijn aanspanning’, weet Hoekstra. Verder zal er onder andere een Oostenrijkse aanspanning uit 1700 meedoen en zal er verder een Zweedse jachtwagen te zien zijn.

De tocht begint op Nienoord en voert langs Nieuw-Roden naar Landgoed Mensinge in Roden. Daar zullen de koetsen worden bezichtigd door een vakjury en is er de gelegenheid voor de deelnemers om een kijkje te nemen in Museum Havezate Mensinge. Vanaf Roden gaat men naar Roderwolde, alwaar bij Molen Woldzigt een lunch wordt geserveerd. Via het Leekstermeergebied komt men weer terug in Leek. ‘In het centrum organiseren wij dan een defilé. In totaal hebben de koetsen dan meer dan twintig kilometer afgelegd. Het geheel wordt afgesloten op Nienoord, waar de paarden worden uitgespannen.’

Steeds zeldzamer

Koetsentochten in de omgeving zijn steeds zeldzamer. Het is vooral een aangelegenheid waarbij de oudere jongere komt ‘opdraven’. De jeugd lijkt het links te laten liggen. ‘Je merkt dat het voor de deelnemers een soort reünie is’, zegt Hoekstra. ‘Men kent elkaar van vroeger en vertelt over wat ze de afgelopen tijd nog hebben meegemaakt.’ De oud-burgemeester bevestigt dat Koetsentochten een ‘uitstervend ras’ zijn. ‘In Slochteren gaan ze er binnenkort ook mee stoppen. Wij willen het juist in leven houden. Zo kun je namelijk ook het depot hier promoten. Mensen weten, zelfs nu, nog maar half wat er allemaal op Nienoord te zien is. Met een Koetsentocht als deze breng je dat toch weer wat onder de aandacht.’

Programma

Zondag 6 oktober 2019

08.30 – 10.00 uur aankomst van de deelnemers op het parkeerterrein van Nienoord

10.00 – 10.30 uur stoet formeren en aanrijden tot voor de borg

10.30 uur vertrek richting Havezathe Mensinge

10.30 – 11.15 uur route 1

11.15 – 12.00 uur eerste stop en vertrek van Havezathe Mensinge

12.00 – 13.00 uur route 2 richting molen Woldzicht in Roderwolde

13.00 – 14.00 uur tweede stop, lunch en vertrek naar de parkeerplaats achter de Liekeblom in Leek

14.00 – 15.15 uur route 3

15.15 – 15.30 uur derde stop, vertrek voor defilé op de Dam

15.30 – 16.30 uur Defilé op de Dam

16.30 – 17.15 uur uitspannen op de parkeerplaats Nienoord en nummers inleveren

17.15 – 17.30 uur aperitief

17.30 buffet