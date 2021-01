Kogel door de kerk: kabinet treedt af vanwege toeslagenaffaire

DEN HAAG – Het gehele kabinet treedt af vanwege de toeslagenaffaire. Dat is zojuist officieel bekend gemaakt. Jarenlang zijn duizenden ouders financieel zwaar gedupeerd omdat de door de Belastingdienst werden beschuldigd van fraude met kinderopvangtoeslag. Volstrekt onterecht, kwam later naar buiten. Met de keuze om af te treden laat het kabinet zijn dat ze met z’n allen verantwoordelijk zijn voor de toeslagenaffaire. Door het aftreden wordt het kabinet demissionair. Dat heeft in de praktijk niet veel gevolgen voor het beleid, omdat het kabinet vanaf 17 maart toch al demissionair zou zijn door de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen.