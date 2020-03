Kogel door de kerk: Stichting OWK geeft bestuursopdracht terug aan gemeente

RODEN – Het hing in de lucht, maar afgelopen week werd het officieel. Stichting Oost West Kontakten geeft haar bestuursopdracht terug aan de gemeente Noordenveld. Hiermee komt een eind aan meer dan dertig jaar aan contacten tussen Stichting Oost West Kontakten en de Tsjechische gemeente Litomysl. Volgens de stichting is de subsidie die de gemeente Noordenveld wil toekennen, ontoereikend om een betekenisvolle relatie te onderhouden.

‘In een aantal emotionele vergaderingen heeft het bestuur van OWK moeten concluderen, dat de desinteresse van het college van B&W heel erg demotiverend heeft gewerkt’, laat de stichting in een officieel communiqué weten. De communicatie met het college van B & W wordt ‘moeizaam’ genoemd. Bovendien zouden toezeggingen niet worden nagekomen. Al eerder gaf Geert Wolters, voorzitter van OWK, desgevraagd aan dat burgemeester Klaas Smid en wethouder Alex Wekema eerder een toezegging deden over meer subsidie. De basissubsidie van 2750 euro is volgens OWK veel te weinig, waardoor uitwisselingen financieel niet meer haalbaar lijken.

‘De opdracht die wij hebben gekregen om een stedenband te organiseren vóór en dóórburgers is daarmee niet uitvoerbaar. Wij willen geen verantwoordelijkheid dragen voor een stedenband van een aantal bobo’s en bestuursleden van een stichting’, laat de stichting verder weten. Tot slot geeft de stichting nog tien voorbeelden van – in hun ogen – slechte communicatie door de gemeente. Onder andere wordt er gezegd dat het college niet reageert op e-mails en brieven. Ook het ontbreken van een verslag van een bestuurlijk overleg, wordt twijfelachtig genoemd.

Feit is dat de stichting de verantwoordelijkheid voor de uitwisseling met Litomysl nu teruggeeft aan de gemeente Noordenveld. De stichting zelf blijft nog wel bestaan. Onder andere de aansterkvakanties van kinderen uit Wit-Rusland wordt onder de paraplu van OWK georganiseerd.