Kom griezelen in het Mensingebos!

RODEN – Roden – Op zaterdag 30 november wordt er, voor iedereen vanaf 13 jaar, een spooktocht georganiseerd in het Mensingebos. Tijdens deze spooktocht komen we 11 enge en horrorachtige scènes tegen, met als thema ‘It’s Alive!’. Denk bijvoorbeeld aan de personages uit Bloody Mary, Walking Dead, SAW en die ‘vriendelijke’ clown Pennywise uit IT. ‘Do you want a balloon?’

Er is plek voor 120 deelnemers en zij zullen worden ingedeeld in 12 groepen. De starttijd is afhankelijk van je groepsnummer. Inschrijven kan tot maandag 25 november via de website van de Spelweek www.spelweeknoordenveld.nl of bij Welzijn in Noordenveld (WIN) aan de Schoolstraat 1 in Roden. De inschrijfkosten bedragen vijf euro en na afloop worden alle deelnemers getrakteerd op een lekkere kop warme soep, verzorgd door de ‘PLUS De Weerd’ supermarkt in Peize!