Kom Koningsdag vieren in Roden!

RODEN – Een geheel nieuw bestuur heeft de Oranje Stichting Roden nieuw leven ingeblazen. Komende Koningsdag zal de eerste editie zijn waarvoor zij zich inzetten. En waar ze zeggen rustig te beginnen, staat er al een heel behoorlijk programma! Het centrum van het dorp is verdeeld in diverse pleinen waar van alles te beleven is.

Opening

De dag gaat van start met het luiden van de klok van de Catharinakerk om 10 uur. Bij de Muziekkoepel op de Albertsbaan zal burgemeester Klaas Smid de officiële opening verrichten. Dit is om 10.30 uur. Muziekvereniging Oranje zal voor muzikale ondersteuning zorgen. Na een korte toespraak is iedereen welkom om mee te zingen en te klappen op het Koningsdaglied. Uiteraard wordt ook de vlag gehesen en het Wilhelmus gespeeld. Een dansteam van Fitnesscentrum Roden doet ook lekker mee en verzorgt een optreden om 10.45 uur.

Vrijmarkt

Handelen, afdingen, aanprijzen, sneupen; wie wordt er niet blij van een vrijmarkt op Koningsdag. Ook dit jaar zijn kinderen tot 14 jaar welkom om hun kleedje te spreiden en hun spullen aan de man te brengen. Wil je liever een muziekinstrument bespelen? Ook helemaal leuk! Let op: etenswaren verkopen mag niet. Zie ook de plattegrond elders in deze bijlage voor alle spelregels en de straten waar de kleedjes neergelegd mogen worden. Uitladen mag tussen 8.00 en 9.30 uur en de vrijmarkt duurt tot 15.00 uur.

Speelplein

De Albertsbaan staat niet alleen in het teken van de kleedjesmarkt; er worden hier ook allerlei leuke activiteiten georganiseerd. Kinderen vinden hier onder andere een springkussen, bibberspiraal, mega sjoelbak en glitter tattoo’s. Kinderen kunnen met de speciale strippenkaart langs alle activiteiten én zelfs een ijsje bij De Berk halen. Hier ligt ook het levend Ganzenbord in een eigen editie van Koningsdag Roden en De Krant. Wil je deze mee naar huis nemen? Haal dan snel je eigen spel bij de stand van de Oranje Stichting Roden. In de Muziekkoepel op de Albertsbaan zijn ook nog optredens te zien. Om 11.30 uur treedt Dance Devotion op en om 12.45 uur organiseert Showband Noordenveld een drum battle. Een dj zorgt tussendoor voor een lekker muziekje.

Horecaplein

Zin in wat lekkers? Kom dan naar het Horecaplein. Op de Albertsbaan is een horecaplein ingericht waar diverse foodtrucks te vinden zijn. Hier kan je heerlijke broodjes, poffertjes en onder andere koffie en thee krijgen.

Multiculti-plein

Het Heereborchplein is omgedoopt tot Multiculti-plein. De MensA, verbonden aan Welzijn in Noordenveld, heeft hiervan de organisatie in handen. Van 10.00 tot 15.00 uur is hier van alles te doen. Er komt een Arabische volksdansgroep optreden, er is Surinaamse Roti te verkrijgen, kraampjes met Arabische hapjes en koffie, muzikant Adel uit Norg speelt Koerdische muziek en ook een Koerdische dansgroep zal optreden. Ook Olga Talsma, kunstenaar uit Huis ter Heide, zal op een groot doek kunst gaan brengen en mensen verleiden om mee te schilderen.

Doeplein

Op de tijdelijke plek van de weekmarkt, aan de kop van de Wilhelminastraat, is het Doeplein te vinden. Van 13.00 tot 15.00 uur kunnen kinderen hier aan allerlei activiteiten deelnemen. Voetbalvereniging ONR neemt een opblaasbare pannakooi mee en ook de tennis- en skeelervereniging verzorgen leuke demo’s. De brandweer zal ook aanwezig zijn!

Feestplein

Om 15.00 uur stoppen de activiteiten voor de kinderen. Het Doe- en Speelplein sluiten en de kleedjes mogen weer opgeruimd worden. Op de kruising bij Mo’s Café en het Wapen van Drenthe zorgen deze twee horecagelegenheden voor een gezellige afsluiter van de dag. Diverse artiesten zullen hier een optreden verzorgen.