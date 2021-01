Kom maar op met die winter, de mannen van de gladheidbestrijding zijn er klaar voor!

RODEN – Laat maar komen die sneeuw. De mannen van de gladheidbestrijding zijn er klaar voor. Ze weten precies wat er moet gebeuren mocht koning winter ons land voorzien van een laagje sneeuw, zo laat planner René van Zonneveld weten. Noordenveld beschikt over zes voertuigen die ieder een eigen route door de gemeente rijden. Nu nog gaat de gemeente ijzel en sneeuw nog ter lijf met pekelwater, dat gaat straks, als de nieuwe gemeentewerf klaar is, veranderen. ‘We gaan over op combistrooien’, zegt buitenburgemeester Jan Louwes die ook op de werf is op donderdagmiddag. ‘Het is de bedoeling dat we nat strooien en met zout. Pekelwater blijkt onvoldoende effectief bij sneeuwval.’ Martin is één van de drie gladheidscoördinatoren. Samen met zijn collega’s houdt hij het weer nauwlettend in de gaten via Meteoconsult, de eigen meetpunten in de gemeente en de provincie. Iedere middag stipt om drie uur worden alle strooiauto’s startklaar gezet. U begrijpt het: de heren laten zich niet verrassen. Ook niet door koning winter.