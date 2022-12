Komende zaterdag inzamelingsactie Oekraïne, help je mee?

RODEN – Aankomende zaterdag is het zover, dan organiseert Stichting Oost West Kontakten wederom een inzamelingsactie voor de getroffen mensen in het door oorlog getroffen Oekraïne. Inmiddels heeft het artikel in de Krant van vorige week een generator opgeleverd, Arie van Klei en Henk Jan Hofman van Oost-West kontakten. Bij JC Electronics in Leek is ook spontaan een actie opgezet om goederen in te zamelen. Initiatieven waren de heren erg blij mee zijn. Zij hopen dat er zaterdag gul gegeven wordt bij inzamelpunt de Kampeerhal in Roden.

Er is grote behoefte aan dekens en dekbedden met overtrek, winterjassen, warme truien, broeken, warme sokken, slaapzakken, water, babyvoeding, paracetamol, generators, powerbanks, maandverband, luiers in maat 4, 5 en 6, persoonlijke hygiënespullen als shampoo, zeep, tandpasta, tandenborstels, toiletpapier en voedingsmiddelen als soep in blik, pakken koffie, thee, suiker, macaroni. Alle spullen kunnen de 24e ingeleverd worden bij de hoofdingang van de Kampeerhal in Roden. Woensdag 28 december rijdt Hofman samen met Ferdi Hendriks en Klaas Martini met 2 bussen naar de Oekraïense grens. De goederen worden bij de grens met Oekraïne overgedragen aan de coördinator van een nabij gelegen vluchtelingenkamp. Wie liever een bedrag stort kan dat doen op rekeningnummer van de Stichting Oost West Kontakten: NL03RABO 0355894262. Wie een generator op diesel of benzine heeft staan die naar Oekraïne mag, kan contact opnemen met Henk-Jan Hofman: 06-33972404 / of per mail: henk.janhofman@home.nl.