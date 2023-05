Koningsdag 2023: bloeiende handel, vertier, muziek en héél veel oranje!

REGIO – Alles zat mee. De zon had er zin in en het werd zowaar nog warm in de middag. En druk dat het was! Een ding was duidelijk: mensen waren toe aan een mooi feest ter ere van de verjaardag van koning Willem Alexander. Op de kleedjes werden goede zaken gedaan en ook op de terrassen was het goed toeven. In Roden, Peize, Norg, Veenhuizen en Leek was van alles te beleven op Koningsdag. De prachtige beelden zijn vanaf woensdag te vinden op de Facebookpagina van de Krant. Downloaden gaat heel gemakkelijk via de fotoservice op de website van de Krant.