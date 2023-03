Koningsdag wordt uitbundig gevierd in Roden

Kleedjesmarkt, dansshows, wervelende optredens en exotische hapjes

RODEN – Koningsdag in Roden is terug. En hoe. Het nieuwe, zevenkoppige bestuur komt met een dijk van een programma. Het enthousiasme spat eraf bij de dames. Judith Velting, medeverantwoordelijk voor de programmering en Janske Kuipers, samen met Sanne Flonk verantwoordelijk voor de financiën, doen alvast een klein boekje open. Een ding is zeker: in Roden is het één groot feest op donderdag 27 april.

De laatste jaren was het Koningsfeest behoorlijk ingedut in veel dorpen. Veel Oranjeverenigingen waren op sterven na dood. Ook in Roden was het allemaal moeizaam iets voor elkaar te krijgen. Corona deed er nog een schepje bovenop. Maar dat was eens. Er is een nieuw, fris bestuur opgestaan dat er zin in heeft. Een groot Oranjefeest hoort bij Roden, vinden Judith Velting en Janske Kuipers. Het bestuur bruist van de energie en de plannen. Het programma bestaat onder andere uit muzikale optredens, dansshows, een doe-plein, kleedjesmarkt en een cultureelplein waar allerlei exotische hapjes te halen zijn.

Het programma start in hartje centrum bij de muziekkoepel op de Albertsbaan. ‘Om klokslag 10:00 uur luidt geheel volgens traditie de kerkklok van de Catharinakerk’, vertelt Judith. ‘Vervolgens begint Muziekvereniging Oranje te spelen waarna burgemeester Klaas Smid Koningsdag opent. Daarna zingen we met elkaar het Wilhelmus. Na de opening volgen dansshows door dansteams van Fitnesscentrum Roden en Dance Devotion. De showband van Muziekvereniging Noordenveld organiseert een drumbattle. Tussen de bedrijven door zorgt een DJ voor leuke muziek.’ Ook prettig: geen gebrek aan de lekkere trek. Op het plein staan namelijk verschillende foodtrucks waar allerlei heerlijkheden te halen zijn.

Op de tijdelijke parkeerplaats en tegenwoordig de plek van de weekmarkt aan de kop van de Wilhelminastraat start om 13:00 uur het tweede deel van het programma. Het perceel is omgedoopt in het ‘doe-plein’. Tot 15:00 kunnen kinderen genieten van allerlei spelletjes en demo’s van verschillende verenigingen. Ook de brandweer is van de partij. Voetbalvereniging ONR neemt een opblaasbare pannakooi mee, de tennisvereniging is vertegenwoordigd, net als de skeelervereniging. Ook hier zorgen de DJ en de muziekvereniging voor een vrolijke noot.

Tussen Bakkerij Bart en kledingzaak Join the Seen kunnen bezoekers tussen 10:00 en 13:00 uur genieten van de internationale keuken. Nieuwe Roners bereiden de lekkerste hapjes uit hun geboorteland. Ook is dit het plein voor dans. Vergeten we nog bijna waar het allemaal om draait: kleedjesmarkt! Kinderen kunnen handel drijven op de Albertsbaan die op Koningsdag is afgesloten voor verkeer. Mooi weer is besteld bij de koning. Moet goed komen dus. Na drieën is het de beurt aan de horeca, laat Judith weten. ‘Mo’s Café en het Wapen van Drenthe zorgen voor een gezellig muzikaal programma.’

Strippenkaart

Kinderen kunnen met een strippenkaart deelnemen aan allerlei activiteiten , weet Janske. ‘Die delen we een week van tevoren uit op basisscholen in Roden en Nieuw-Roden. Op die kaart staan verschillende onderdelen: een bibberspiraal, springkussen, een interactieve game, XXL sjoelbak, glitter tattoo zetten en een ijsje van De Berk. Bij JOY kunnen kinderen spijkerbroekhangen. Een hoop vertier dus’, zegt Janske die ook nog even de kleurwedstrijd onder de aandacht brengt. ‘Op de website www.koningsdagroden.nl is de kleurplaat te downloaden. Die kan op Koningsdag (ingekleurd en wel) worden ingeleverd bij de kraam van de Oranjevereniging. We gaan er weer een feest voor maken voor jong en oud, een feest waar er voor iedereen iets te doen is.’

Vrijwilligers en sponsoren

Het bestuur is nog naarstig op zoek naar mensen die een handje willen helpen op Koningsdag. Ook zijn sponsoren die Koningsdag in Roden een warm hart toedragen meer dan van harte welkom. ‘We kunnen alleen maar een Oranjefeest organiseren dankzij donaties en giften van sponsoren. Zonder hen is het niet mogelijk om iets van de grond te krijgen. Het is ook mogelijk om ‘vriend van Oranje Stichting Roden’ te worden. Om de stap extra makkelijk te maken hebben we 2 QR-codes ontwikkeld: met de ene ben je voor een tientje per jaar ‘vriend van’, maar meer doneren kan ook. Met de andere QR-code kun je een eenmalige gift doen.’ De codes zijn te vinden op de strippenkaarten. Wie vriend wil worden kan dat ook doen via een aanmeldformulier op de website. Vrijwilligers met een oranje hart kunnen zich ook aanmelden via de website. ‘We hopen dat we weer een leuke vrijwilligersgroep opbouwen zodat we deze traditie weer kunnen voortzetten en het liefst nog verder kunnen uitbouwen!’

Volksvermaken voorzitter Lammert Kalfsbeek is blij dat de Koningsdagviering weer is opgepakt. ‘Dit feest hoort bij Roden. Het zijn super enthousiaste dames die samen de schouders eronder zetten. Als we ergens kunnen faciliteren doen we dat. We denken graag mee, maar organiseren doen we niet. Ik ben blij dat er weer stappen zijn gezet. Dat het maar weer een groot feest mag worden in Roden.’

Toekomstperspectief

Ook burgemeester Klaas Smid is verheugd dat Koningsdag weer ouderwets gevierd kan worden. De burgervader heeft de dag vrij gehouden in zijn agenda. ‘De jongere generatie heeft het opgepakt. Dat biedt toekomstperspectief. De viering van Koningsdag wordt breed gewaardeerd in de samenleving. Corona heeft een erg negatieve invloed gehad. Gelukkig zien we nu allerlei initiatieven weer loskomen. Koningsdag hoort erbij!’