LANGELO/NORG – Afgelopen week reikte burgemeester Klaas Smid twee Koninklijke Onderscheidingen aan vrijwillige brandweermannen Gert Weites en Laurent Nijboer. Beide heren werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Weites heeft zich 22 jaar verdienstelijk gemaakt als lid van de brandweerpost in Norg. Nijboer is liefst 20 jaar lid bij de post in Norg.