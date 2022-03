Koninklijke onderscheidingen voor Gerard Willenborg, Gerbrant Fennema, Wietze de Wind en Henk Koekkoek

NOORDENVELD – Gisteravond heeft de allerlaatste gemeenteraadsvergadering met de oude raad plaatsgevonden. Tijdens deze vergadering namen tien raadsleden afscheid: Jan ten Hoor, Jarco Westerhof en Jeroen Kruims (allen Gemeentebelangen), Pascalle de Vries, Tiemen Ensink en Wietze de Wind (allen PvdA), Gerbrant Fennema (D66), Gerard Willenborg en Harm Holman (beiden CDA) en Henk Koekkoek (LGN). Vier van hen kegen gisteravond een Koninklijke onderscheiding uitgereikt van burgemeester Klaas Smid, omdat zij 12 jaar raadslid zijn geweest: Gerard Willenborg, Gerbrant Fennema, Wietze de Wind en Henk Koekkoek. (Foto: Gerard Willenborg)

Installatie nieuwe gemeenteraad

Tijdens de raadsvergadering van 23 maart zijn de nieuwe raadsleden toegelaten tot de gemeenteraad. De samenstelling van de nieuwe gemeenteraad is te vinden op www.noordenveld.nl/verkiezingen. Op woensdag 30 maart om 20.00 uur wordt in de raadzaal van het gemeentehuis in Roden de nieuwe raad geïnstalleerd. Alle raadsleden leggen dan hun eed of belofte af. Dit is ook de eerste vergadering van de nieuwe raad.