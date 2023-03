Koor Singasong officieel van start

NIEUW-RODEN – Dinsdag was de eerste ledenvergadering van zangkoor Singasong in Nieuw Roden. Het koor telt nu 47 leden en de statuten en het huishoudelijk regelement zijn vastgesteld. In oktober 22 zijn is het koor van start gegaan en voor de eerste drie maanden is er een financieel verslag gemaakt en een nieuwe begroting voor 2023. Singasong is een enthousiast koor en wil gewoon lekker zingen en plezier maken en een beetje omkijken naar elkaar. Het koor is nog op zoek naar tenoren en bassen. Iedereen is welkom om een keer te komen op dinsdagmiddag in het dorpshuis in Nieuw Roden van 13.30 tot 15.00 uur. Een website van het koor wordt gebouwd. Voor meer informatie of voor een aanmelding kunt u contact opnemen met Trijn Riks via het volgende telefoonnummer: 06-203504222.