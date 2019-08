Kop van Drenthe beeldenroute rijker

NOORDENVELD – De Kop van Drenthe is een fietsroute rijker, een houten Beeldenroute. Er zijn vijf dierenbeelden geplaatst in diverse natuurgebieden in de Kop van Drenthe. Elk dier is karakteristiek voor het betreffende natuurgebied waarin het staat. Bij elk beeld staat ook een robuuste picknicktafel om even uit te rusten en te genieten van het landschap. Ook staat er een informatiepaneel met uitleg over de rol van het betreffende dier binnen het landschap. De Beeldenroute wordt officieel geopend op 29 augustus om 13:00 uur nabij de parkeerplaats aan de Hooiweg in De Onlanden (zie ook de kaart in de bijlage voor de exacte locatie).

Met een knipoog naar de Grote Vijf van Staatsbosbeheer en de Big Vief van Drenthe is er gekozen voor vijf beelden. Bij de Grote Vijf van Staatsbosbeheer gaat het om de zeehond, wild zwijn, edelhert, bever en ree. Hiervan hebben we in de Kop van Drenthe alleen het ree. Bij de Big Vief gaat het om het Drents heideschaap, de Nederlandse landgeit, de Groninger blaarkop, de Drents hoen en de Bonte Bentheimer. Al deze dieren kunt u ook bewonderen binnen de Kop van Drenthe. Tijdens de beeldenroute fietst u langs de kraanvogel, boommarter, levendbarende hagedis, ijsvogel en de otter.

Albert Broekman, recreatieadviseur Staatsbosbeheer: “De vijf gekozen diersoorten voor de Kop van Drenthe zijn op hun eigen manier karakteristiek voor het gebied. De kraanvogel uiteraard voor het Fochteloërveen, de boommarter voor diverse bossen in het gebied, levendbarende hagedis op de hei, de ijsvogel in de beekdalen en de otter voor De Onlanden. De beelden zijn dan ook binnen of nabij enkele van bovengenoemde natuurterreinen geplaatst. We zijn blij met deze nieuwe beelden fietsroute in de Kop van Drenthe.”

De beeldenroute is te verkrijgen bij onder andere de TIP in Norg en Veenhuizen en bij diverse recreatieondernemers zoals Bitter en Zoet in Veenhuizen, Camping De Norgerberg en Theehuis De Bosrand in Norg en vakantiepark Cnossen bij het Leekstermeer. De beeldenroute is binnenkort ook te downloaden van de website van Staatsbosbeheer.

Het initiatief voor en realiseren van een beeldenroute is in samenwerking gedaan met de gemeente Noordenveld. In juni van dit jaar zijn aan de zuidkant van de gemeente vele nieuwe bankjes en picknicktafels geplaatst door de gemeente in samenwerking met de Boeren Business Club uit Norg. Jeroen Westendorp, wethouder gemeente Noordenveld: “De picknick-tafels en beelden van Staatsbosbeheer zijn een prachtige toevoeging op de verbeterslag die wij al hebben gemaakt met onze bankjes aan de zuidkant van de gemeente. Deze verbeterslag volgt nog aan de noordzijde. De beelden maken het nog leuker om de route te fietsen door het gevarieerde landschap van de Kop van Drenthe.”

De financiering is mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning vanuit de mountainbiketoertocht Drenthe 200 en de subsidieregeling ‘OpFietse’ van de provincie Drenthe.