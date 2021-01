‘Korfbal wordt heel slecht in beeld gebracht’

Rondje Sport met Jan Tiesinga

RODEN – Jan Tiesinga is van jongs af aan al korfbalfanaat. Dat is hem met de paplepel door zijn vader in gegoten. Zijn vader was destijds voorzitter van Rood Zwart uit Veenhuizen, het geboortedorp van Tiesinga. De jonge Jan, hij is pas 7 jaar, mocht nog niet spelen, maar deed dit wel. Met zijn 14 jaren speelde hij zijn wedstrijden al in het eerste team. Hij was zelfs in die periode al uitgenodigd om te komen spelen voor het Drentse team en zelfs later voor het Friese team. Zijn korfbalclubs waren na Rood-Zwart, Des-Norg, HDT uit Donkerboek, NIC Groningen en later bij KIOS uit Nieuw-Vennep. Hier was Tiesinga voor zijn werk als vliegverkeersleider op Schiphol beland. Bij de laatste twee clubs heeft Tiesinga op hoog niveau mogen acteren als speler. Hij wordt in zijn periode bij NIC gecoacht door en speelde samen met de legendarische korfbalgoeroe Jaap Lenstra.

‘Er bestaat een wat onderschat beeld van het korfbal. Het is zeer intensief’, zegt Tiesinga. ‘Je moet vrijkomen van je tegenstander om te kunnen scoren. Je moet een stap eerder dan je tegenstander zijn. Je tegenstander van scoren weten af te houden is niet gemakkelijk. Het is behoorlijk fysiek. Het is een manlijke sport ook voor vrouwen. Publiek zit dicht op het veld. Het bespelen van het publiek hoort er dan ook bij. Je tegenstander uit de wedstrijd spelen of manipuleren.’ Hij was altijd bezig met het in de luren leggen van zijn tegenstander. Is dit nu in de vorm van doelpunten maken of jezelf van je tegenstander ontdoen, dat maakt voor Tiesinga niet uit. Tiesinga is nooit als speler geschorst geweest, maar kreeg wel drie keer rood als coach van een team. ‘Je hebt weliswaar geen invloed op de scheidsrechter, maar ik probeerde het vaak wel.’

Na zijn actieve korfbal carrière is Tiesinga van zeer gerenommeerde clubs in het noorden trainer geweest. NIC Groningen, Rodenburg Leek, DWA uit Winsum, WK Jubbega, ASKO Assen, Harkema en Drachten. Er zijn veel overeenkomsten in de training met voetbal vindt Tiesinga. Veel voetbaloefeningen kun je heel goed bij korfbal gebruiken en omgekeerd. Tijdens zijn trainingen was alles met bal en gericht om te scoren.

Als korfbal scheidsrechter heeft Tiesinga het tot het hoogste niveau gehaald. Later is hij beoordelaar van scheidsrechter geworden. Helaas botste het met de bond. De kritische noot aan het adres van de scheidsrechters week af van de ideeën van de bond. Hier is dus vroegtijdig een einde aan gekomen.

Als bondstrainer van het KNKV heeft Tiesinga in Finland en Engeland trainingen gegeven om de korfbalsport in deze landen van de grond te krijgen. Op dit moment zijn België en Nederland nog steeds toonaangevend en op gepaste afstand zijn Engeland en Taiwan aan het opkomen. Er zijn ongeveer 90.000 actieve korfballers in Nederland. Het is nog steeds een kleine sport. Hoe kan dit? Het is toch een familiesport? ‘Je speelt in een gemixt team. Dat is wel altijd gezellig. Alleen met jongens of alleen vrouwen is er toch een andere sfeer. Vrouwen worden in de korfbalsport gewaardeerd en geaccepteerd. Je moet het samen doen’, zegt Tiesinga.

Nu is toch wel anders. In zijn periode was een trainer een autoriteit. ‘Nu ben je meer vriend dan trainer. Er was meer acceptatie als je niet speelde en men stopt gelijk of gaat men naar een andere club.’

Tiesinga is twaalf jaar voorzitter van Rodenburg geweest. In die periode heeft hij al bij de KNKV, na een experiment met twee scheidsrechters, tijdens een toernooi rond 1984, dit aangegeven om ook landelijk in te voeren. Daar is nooit iets mee gedaan. Frappant is wel dat er sinds een aantal jaren de korfbalwedstrijden op topniveau door twee scheidsrechters worden geleid.

De 73-jarige Tiesinga vindt dat de korfbalsport zich veel meer en beter kan profileren. ‘Men moet zich inkopen bij een sportzender om minimaal 30 minuten uitzending per week te krijgen. Nu laat men twee minuten beelden zien van schoten op de korf en dat is het. Het wordt heel slecht in beeld gebracht. Het is nu niet stoer’, zegt hij. ‘Dan zal er ook met analyses en gericht commentaar gewerkt dienen te worden. Slow motion van acties en spelsituaties uitvergroten kan de sport populairder maken. Dan kan je pas zien hoe goed er wordt verdedigd.’

Na zijn voorzitterschap bij de korfbalclub uit Leek en na de verhuizing naar Roden, is hij voorzitter van Volksvermaken in Roden geweest. Tevens heeft hij de golfsport omarmt en is hij samen met zijn vrouw Nynke vaak op de golfbaan te vinden. Het korfbal is tegenwoordig veel professioneler dan in de periode dat Tiesinga actief is geweest. Nu volgt hij de korfbalsport op afstand. Zo nu en dan eens een topwedstrijd van LDODK of DOS’46 bezoeken samen met zijn vrouw, die overigens ook een prima potje kon ballen. Wel vindt Tiesinga dat er tegenwoordig te weinig voor de sport wordt geleefd. Dat was in zijn tijd beter.