Korfbalvereniging Noordenveld begroet 200ste lid

RODEN – Het steeds groeiende KV Noordenveld heeft onlangs het 200ste lid mogen begroeten. Mede door het enthousiasme van talentvolle trainers, kiezen steeds meer kinderen voor korfbal. Kortgeleden werd Dyone van der Veen aangemeld als 200e lid van de vereniging. Deze mijlpaal liet de vereniging niet ongemerkt voorbijgaan. Dyone ontving afgelopen woensdag 18 november na de training in Sportcentrum De Hullen een mooie wedstrijdbal van haar trainer Romee de Rink. Ook aanmelden of eens gratis meetrainen? Aanmelden kan via info@kvnoordenveld.nl.