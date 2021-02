Korfbalvereniging Noordenveld breidt uit

RODEN – Als groeiende vereniging wacht KV Noordenveld uitbreiding. Sinds afgelopen najaar hebben zich maar liefst 23 nieuwe jeugdleden aangemeld en kon het 200e lid worden verwelkomd om te komen korfballen. Mede door het enorme enthousiasme van de talentvolle trainers ziet men hoeveel plezier de kinderen hieraan beleven. Deze week kregen vijf nieuwe jeugdleden een trainingsshirt met daarop hun naam.

Naast de fantastische ledengroei zijn er meer zaken waarin kv Noordenveld positief in het nieuws is. Zo worden alle kleedkamers in deze periode door een grote groep vrijwilligers vernieuwd en komt er dit voorjaar een kunstgrasveld te liggen op ons korfbalcomplex aan de Borglaan.