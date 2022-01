Korfbalvereniging OWK flirt met KC Rodenburg en zinspeelt op huwelijk

OOSTWOLD – De gezellige, knusse korfbalvereniging uit Oostwold gaat een vergaande samenwerking aan met KC Rodenburg in Leek. Een samenwerking die naar alle waarschijnlijkheid zal leiden tot een fusie, vertelt penningmeester en interim-voorzitter Annelies Schuitema. Sinds het vertrek van Gerard Nienhuis (hij werd trainer bij het tweede team) heeft Annelies de voorzittershamer tijdelijk in de hand genomen. Naarstig op zoek naar een nieuwe voorzitter zijn ze niet bij OWK. Dat heeft alles te maken met de samenwerking met Rodenburg. Die samenwerking was er al op het gebied van de jeugd, nu wordt dat verder uitgebreid met de seniorenteams, weet Annelies te vertellen. Wel is het de bedoeling dat korfbal in beide dorpen zichtbaar blijft, benadrukt de voorzitter.

Oostwold en korfbal zijn al sinds jaar en dag onlosmakelijk met elkaar verbonden. ‘Wil je ook op langere termijn blijven bestaan, zal je toch naar de toekomst moeten kijken. Het is steeds lastiger om teams op de been te krijgen en te houden. En je weet ook dat mensen die al jaren in een team meedraaien een keer weggaan. Veel korfbalclubs kampen met hetzelfde probleem. Wij zijn in tegenstelling tot KC Rodenburg altijd een kleine vereniging geweest. Rodenburg heeft al jaren te maken met afnemende ledenaantallen. Dan ligt een samenwerking voor de hand. Vier jaar geleden is er op jeugdgebied een fijne samenwerking met Rodenburg uit Leek en Sparta uit Zevenhuizen tot stand gekomen, wat heeft geresulteerd in combiteams. Er is hierbij een roulatiesysteem gemaakt, waarbij deze jeugdteams nog steeds ook op hun eigen clubvelden spelen. Dat is nu ook de bedoeling, korfbal is een leuke sport, dat biedt veel kansen voor de regio. Daarom is het ook belangrijk dat de sport in beide dorpen zichtbaar blijft.’ Buiten wordt er getraind op het kunstgrasveld in Oostwold bij MCO De Gaveborg en in Leek trainen de ploegen in de zaal. Het veld in Oostwold is vanaf dit seizoen verkleind tot de zaalafmetingen en dat is een enorme verbetering.’

Ondanks dat de club in Oostwold niet groot is, telt de vereniging toch vier seniorenteams, waarvan één combiteam. Op dit moment is er ook een jeugdteam met f-jes, dat hopelijk binnenkort ook de eerste wedstrijden zal gaan spelen. OWK speelt, als er geen Corona is, op het hoogste niveau in de regio en speelt al een aantal jaar zowel in de zaal als op het veld in de overgangsklasse en dat is best knap te noemen met de middelen die voor handen zijn. Op dit moment gebeurt er door corona weinig. ‘Volgende week beginnen we weer buiten met de training voor de f-jes. De selectie probeert iedere zaterdag iets te organiseren wat binnen de maatregelen mogelijk is om toch met elkaar in contact te blijven. Dat is positief. OWK is een echte familieclub. De saamhorigheid is groot hier. Dat maakt het ook zo leuk. We doen het hier met z’n allen.’

Nieuwe naam

Als alles volgens plan verloopt, is de samenwerking vanaf het seizoen 2022-2023 een feit. ‘Dan zijn de selecties bij elkaar gebracht en gaan we verder als één vereniging. We voeren nu gesprekken over hoe alles ingevuld moet worden. Of die ook een nieuwe naam krijgt? Jazeker. Maar daar zijn we nog niet over uit.’ OWK is opgericht op 6 juni 1947 en bestaat dit jaar dus 75 jaar. ‘Dat moeten we maar eens uitgebreid vieren, tevens het allerlaatste jaar als OWK.’

Ook al gaat de club straks samen verder met KC Rodenburg, lid worden kan nog steeds. ‘Graag zelfs! Het plezier staat voorop, waarbij het belangrijk is dat iedereen op zijn/haar eigen niveau kan komen spelen.’ Meer informatie is te vinden op www.kvowk.nl.